Un investissement de plus de 163 000 $ à Racine

Racine – Le gouvernement du Québec est heureux d’accorder une aide financière de 163 400 $ à l’entreprise Hébergement LAÖ pour soutenir la réalisation de son projet d’hébergement touristique en plein air à Racine.

Le député de Richmond, M. André Bachand, en a fait l’annonce aujourd’hui au nom de la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx.

L’aide financière est versée dans le cadre du Programme de soutien aux stratégies de développement touristique, volet 3 ‒ Appui à la Stratégie de mise en valeur du tourisme de nature et d’aventure du ministère du Tourisme.

« L’engouement pour le tourisme de nature et d’aventure prend de plus en plus d’ampleur au Québec et partout dans le monde. Le projet de villégiature en milieu naturel de l’entreprise HébergementLAÖ s’inscrit parfaitement dans ce mouvement. Il est également en phase avec l’approche de développement que nous mettons de l’avant dans le Plan d’action pour un tourisme responsable et durable, qui a été dévoilé en février dernier. Votre gouvernement est fier de soutenir les projets des acteurs de l’industrie qui font de notre destination un endroit toujours plus accueillant, inclusif et près de la nature. Ce projet attrayant contribuera non seulement à favoriser la forfaitisation entre les différents promoteurs du milieu, mais sera aussi source de belles retombées économiques pour la région. » Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Cette aide gouvernementale contribuera à stimuler l’économie des Cantons-de-l’Est en augmentant sa capacité d’accueil touristique. C’est avec fierté que je constate à quel point les entrepreneurs de notre industrie, comme Hébergement LAÖ, sont dynamiques et portent des projets qui inspirent. Les chalets en pleine forêt proposés par l’entreprise suscitent déjà l’enthousiasme des visiteurs. Je suis convaincu que ce début prometteur est la prémisse d’un succès durable et profitable pour toute la région. » André Bachand, député de Richmond et président de la Commission des institutions