L’usine de General Recycled à Val-des-Sources fin prête à débuter ses activités

Val-des-Sources(RL) —Amorcés depuis plusieurs mois déjà, mais quelque peu ralenti par la pandémie, les travaux de construction de la nouvelle usine de recyclage de textiles de General Recycled, sont à présent complétés. Voilà en effet ce qu’a confirmé l’entreprise au cours de la dernière semaine. Selon les plus récentes informations obtenues auprès de la direction, les activités sont prévues s’amorcer aussi rapidement qu’au début du mois d’avril prochain. « Nous sommes heureux d’annoncer la conclusion de notre phase de construction et de mettre officiellement en opération le projet sur lequel nous travaillons depuis plus de deux ans maintenant avec nos différents partenaires du Québec. Nous en sommes maintenant à l’étape de finaliser la mise en place de nos équipements de production avec le support d’ingénieurs spécialistes. », commenta lors d’un entretien téléphonique depuis le siège social de la compagnie situé à Vancouver, M. Dave Kasper, vice-président ventes et développement de produits. Spécialisé dans le recyclage de matières textiles résistantes au feu et non biodégradables, General Recycled emploie présentement cinq personnes à Val-des-Sources et prévoit augmenter ce nombre à une quinzaine au cours des prochains mois, alors que l’entreprise procédera à du recrutement, afin de joindre des ingénieurs, mécaniciens et personnels d’entrepôt à son équipe actuelle.

« Nous avons mis sur pied General Recycled en 2012 en espérant pouvoir construire une nouvelle usine de recyclage au Québec, là où se trouvent tous nos fournisseurs, déclare pour sa part M. Ted Parker, chef de la direction de l’entreprise. C’est avec fierté que je peux affirmer que nous avons atteint notre objectif… », a-t-il poursuivi.

Grâce à cette nouvelle usine, General Recycled sera en mesure d’aider les entreprises québécoises à éliminer convenablement leurs vêtements non biodégradables en les transformant en fibres, en fils et en tissus réutilisables selon les normes sectorielles en vigueur. Elle donnera ainsi une deuxième vie à des produits qui pourront être transformés et recyclés à leur tour. « Nous avons recours à l’aramide pour plusieurs raisons », explique à nouveau Dave Kasper. « Premièrement, il s’agit d’une fibre extrêmement robuste, ce qui est évidemment primordial pour la fabrication de vêtements de travail destinés au secteur industriel. Deuxièmement, l’aramide est résistant au feu. Les employés du monde entier qui courent des risques de blessures par inflammation instantanée ont besoin d’une protection adéquate que leur procure justement l’aramide. Toutefois, ces textiles ne sont pas biodégradables et c’est là que nous entrons en jeu. Le programme de réutilisation de l’aramide que nous avons créé boucle entièrement le cycle », conclut-il.

« Le gouvernement du Québec encourage les initiatives qui contribuent au développement économique tout en préservant l’environnement, soutient le député de Richmond, M. André Bachand. General Recycled s’efforce de réduire les répercussions des fibres aramides sur l’environnement grâce à sa technologie de recyclage révolutionnaire. C’est avec enthousiasme que le gouvernement du Québec participe au financement de la nouvelle usine de Val-des-Sources à hauteur de 663 500 $. De plus, les activités en plein essor de General Recycled en Estrie créeront une quinzaine d’emplois dans la région. »

« Je suis ravi de voir que ce projet porteur pour la diversité de notre économie régionale est sur le point de démarrer. La MRC a à cœur de soutenir les nouvelles entreprises et de favoriser la création d’emplois. De plus, General Recycled mise sur des procédés qui respectent les principes du développement durable., commenta Hugues Grimard, maire de Val-des-Sources et préfet de la MRC.

En plus de l’apport du gouvernement du Québec, la société privée a aussi pu compter parmi ses partenaires : Investissement Québec, la Société d’aide au développement des collectivités (SADC), la Ville de Val-des-Sources et la MRC des Sources.