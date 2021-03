La Desserte chercher sa relève : un mode de vie à léguer

Par: Jasmine Rondeau, Initiative de journalisme local

Richmond — Alors que le marché de l’immobilier s’enflamme toujours et que les commerces de proximité ont plus que jamais la cote, les propriétaires du café La Desserte de Richmond espèrent que cette année sera celle où leur entreprise trouvera enfin sa relève.

Un café, restaurant et boulangerie à la clientèle fidèle, le cachet d’un bâtiment datant de 1885 et un milieu de vie complet en prime : il y a bien quelqu’un qui doit rêver de cette vie, estiment les propriétaires Claire Hersberger et Dominique Roquet, qui tentent déjà depuis quelques années de passer le tablier à d’autres passionnés.

« Ce n’est pas évident, mais je sais que ça arrive, confie Mme Hersberger. Je pense que c’est une question de hasard, de rencontres... On laisse une dernière chance, mais c’est certain qu’on va devoir prendre une décision déchirante à un moment donné. En toute modestie, je crois que de cesser une activité dans un village, ça enlève quelque chose au village. On est ancrés dans le milieu et on a toute une dynamique avec la clientèle. C’est un point de rencontre et un lieu d’échanges... »

D’ailleurs, avec la stimulation du tourisme de proximité, le café a connu un record d’achalandage en 2020, témoigne la propriétaire.

Le couple espère ainsi dénicher la perle rare qui saura continuer de faire vivre le quartier par ses papilles. Un souhait que sa clientèle a émis à plusieurs reprises.

« Ça pourrait être remanié, précise Mme Hersberger. On se dit que si les gens ne veulent pas tant travailler en restauration, ils pourraient la transformer par exemple en épicerie fine, en épicerie du terroir, en chocolaterie... il y a moyen de faire quelque chose de bien. Il y a déjà un bassin de clients d’installés qui ont déjà des habitudes de fréquentation. Ça ouvre à plusieurs possibilités. »

22 ans de cuisine du marché

L’ex-traductrice et le chef d’origine française ont pignon rue du Collège depuis 22 ans, moment où ils ont quitté Montréal avec leur jeune garçon pour changer de vie. Avant de se faire connaître en Estrie pour ses assiettes du midi variées en styles et en saveurs, La Desserte avait existé dans la grande ville durant 12 ans sous la direction de Mme Hersberger.

« Ç’a pris un bon quatre ans avant de convaincre les gens et de les amener vers nous, explique-t- elle, précisant que M. Roquet œuvrait également comme ébéniste au départ. Une fois qu’on a été installés et que les gens ont compris ce qu’on faisait, là on a pu gagner notre vie. On a eu l’avantage d’être autonomes et de tout faire nous-mêmes. C’est un parcours dont on est fiers. On a atteint nos objectifs. Je pense qu’on a apporté quelque chose au village qu’il n’y avait pas. »

« Et pour les prochains, il y a même de la place pour développer une offre le soir. On se le fait demander tous les jours », ajoute-t-elle.

Les propriétaires demeurent à l’étage du café et servent toujours des repas du midi pour emporter, mais ils seront bientôt prêts à plier bagage pour emménager dans leur deuxième demeure dans le sud de la France et se rapprocher de leurs familles respectives.

De l’autre côté de l’Atlantique, Mme Hersberger prévoit agencer semi-retraite et pâtisseries, afin de ralentir un peu la cadence.

Le bâtiment de 3000 pieds carrés comporte deux terrasses, ce qui permet de doubler les quelque 25 places déjà aménagées à l’intérieur, ainsi qu’un four à pain installé directement dans la cour. Le commerce est également vendu avec un « foodtruck », que le couple utilisait pour courir les marchés montréalais.