Marc Ducharme, Bâtisseur 2020 de Réseau Compétences

Sherbrooke– Le jeudi 25 février à l’Assemblée générale annuelle de l’association Réseau Compétences des développeurs économiques de l’Estrie a eu lieu le dévoilement du Bâtisseur 2020. Cette distinction est remise annuellement à un membre qui est impliqué de plus de 10 ans, a un rayonnement régional significatif par ses actions dans le développement économique estrien.

Notre Bâtisseur 2020 est monsieur Marc Ducharme, directeur général du Centre aux entreprises du Val-St-François. M. Ducharme est le 12e Bâtisseur à se voir décerner ce grand honneur de ses pairs. Il cumule plus de 15 ans d’implication dans cette association en ayant occupé différents postes au conseil d’administration, entre autres quatre années à la présidence. Il est aussi sur le conseil d’administration de Valcourt 2030 et tout récemment, il a été président d’Économie Estrie.

Cette association existe depuis plus de 15 ans et elle regroupe les acteurs en développement économique de l’Estrie (MRC de l’Estrie). Sa mission est de favoriser le réseautage entre les membres et contribuer au développement de leurs compétences ainsi qu’à la reconnaissance de la profession et de ceux qui l’exercent. Sa vision est Être reconnu comme un Réseau favorisant l’échange, l’apprentissage et l’épanouissement personnel et professionnel pour les acteurs en développement économique estrien.

L’association offre des activités de formation, d’Information-Réseautage et en 2019 a tenu sa première édition de son colloque « Créer l’impossible : Soyons prêts pour l’économie de demain ! ». Une deuxième édition est en préparation pour l’année 2022.