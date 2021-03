Le Salon Priorité-Emploi Estrie passe en mode virtuel

Sherbrooke — La 22e édition du Salon Priorité-Emploi Estrie passe en mode virtuel cette année! Du 12 au 31 mars prochain, plus de 80 entreprises y participeront pour faire connaître leurs postes à pourvoir et présenter les avantages d’occuper un emploi chez elles. L’événement, rendu possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec, est organisé par un comité regroupant plusieurs partenaires du milieu et Lacosta communication. Il a pour but de favoriser la rencontre entre les entreprises en quête de main-d’œuvre et les citoyennes et citoyens en recherche d’emploi.

« Au cours de la dernière année, le marché du travail a été mis à rude épreuve. Il est plus que jamais essentiel de permettre aux entreprises d’accroître leur potentiel d’attractivité et d'innover dans leurs pratiques de dotation. Par ailleurs, les chercheurs d’emploi doivent également composer avec une réalité différente. Le Salon Priorité-Emploi Estrie va certainement permettre la création de ponts entre eux et les employeurs à la recherche de talents », explique monsieur Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie.

Le comité organisateur de Priorité-Emploi Estrie ne ménagera pas ses efforts au cours du mois de mars pour rendre plus accessible cette mouture virtuelle de son salon de l’emploi. De nouvelles activités s’ajouteront en marge de l’événement. Ainsi, depuis le 1er mars, grâce à la collaboration d’organismes en employabilité de la région, les chercheurs d’emploi ont accès à une ligne téléphonique sans frais (1 833 3EMPLOI), afin d’être accompagnés de façon plus personnalisée dans leurs démarches. De plus, deux journées de clavardage sont prévues à l’horaire. Pendant ces deux jours, les chercheurs d’emploi pourront échanger en direct avec les employeurs présents et planifier des entrevues. Du 14 au 31 mars, il sera toujours possible de visiter les différents stands virtuels et de déposer sa candidature sur la plateforme.

« Nous sommes très fiers cette année d’ajouter un plateau Formation et Enseignement à notre salon virtuel de l’emploi. Ce nouvel espace permettra aux établissements d’enseignement de la région de faire connaître une offre de formation qui correspond aux besoins des employeurs en matière de compétences recherchées », constate madame Marie-France Bélanger, présidente du Conseil régional des partenaires du marché du travail de l’Estrie.

Rappelons que le Salon Priorité-Emploi est le fruit de la collaboration de nombreux partenaires : le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Sherbrooke Innopole, le Service d’aide aux Néo-Canadiens, les Carrefours jeunesse-emploi de l’Estrie, la direction régionale du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, la Corporation de développement de l’entrepreneuriat collectif (CDEC) de Sherbrooke, la Tribune et Pro-Gestion Estrie.

La programmation complète de l’édition 2021 du Salon virtuel Priorité-Emploi Estrie se trouve dans le site Internet www.prioriteemploi.qc.ca, sur la page Facebook de Priorité-Emploi Estrie.

Le Salon Priorité-Emploi Estrie, en bref :

Ligne téléphonique sans frais pour les chercheurs d’emploi

Pour rendre le Salon plus accessible, une ligne sans frais sera mise en place pour accompagner les chercheurs d’emploi dans leur démarche. Les organismes en employabilité de l’Estrie répondront à cette ligne téléphonique pour leur offrir une expérience plus personnalisée, que ce soit pour la préparation du CV ou pour la planification d’entrevues avec les employeurs participants. Ce service est offert gratuitement jusqu’au 31 mars. Il suffit de composer le 1 833-3 EMPLOI.

Ateliers préparatoires pour les chercheurs d’emploi

Jusqu'au 11 mars, les organismes en employabilité de l’Estrie offrent divers ateliers pour aider les chercheurs d’emploi à bien se préparer à leur participation au Salon de l’emploi.

Espace jeunesse

La clientèle de 16 à 35 ans est invitée à visiter cet espace virtuel où des organismes seront là pour répondre à leurs questions.

Espace formation et enseignement

Les établissements d’enseignement présenteront des programmes de formation qui répondront aux besoins réels du marché du travail actuel.

Postuler en ligne

Du 12 au 31 mars, il sera possible de postuler en ligne pour les emplois offerts par plus de 80 employeurs de l’Estrie. Les chercheurs d’emploi peuvent s’inscrire sur la plateforme dès le 1er mars.

Clavardage en ligne 2 journées

Les 12 et 13 mars, de 8 h à 20 h, les employeurs seront présents virtuellement pour clavarder avec les participants.