Saison des impôts : Alain Rayes et Luc Berthold proposent un guide fiscal

Ottawa– La saison des impôts est lancée. En raison de la COVID-19, celle-ci s’annonce plus complexe pour certaines personnes, notamment pour les prestataires de la Prestation canadienne d’urgence (PCU) et pour ceux et celles qui ont dû se tourner vers le télétravail. Le député de Richmond-Arthabaska et ministre du cabinet fantôme responsable du Patrimoine canadien, des Langues officielles et du Développement économique du Québec, Alain Rayes, ainsi que le député de Mégantic-L’Érable et ministre du cabinet fantôme responsable du Conseil du Trésor, Luc Berthold, mettent donc à la disposition des citoyens et citoyennes un guide fiscal. Ceux-ci le recevront par la poste au cours des prochains jours.

« En pleine saison de production des déclarations de revenus, il était important pour Luc et moi d’offrir aux contribuables un outil afin de les aider à toucher tous les bénéfices auxquels ils ont droit », a souligné M. Rayes.

Ce document de 16 pages fait un survol des principaux changements fiscaux au niveau fédéral. Il procure notamment des détails concernant les déductions fiscales reliées au télétravail ainsi que des renseignements importants relatifs à la fraude.

« Les gens sont nombreux à appeler à mon bureau parce qu’ils croient être victimes de fraude. Ce guide fournit la marche à suivre pour vérifier si c’est bel et bien le cas ainsi que les actions à entreprendre le cas échéant » a expliqué M. Berthold.

Le guide fiscal sera transmis par les services postaux à tous les citoyens et citoyennes. On peut également demander une copie numérique de ce guide en écrivant à alain.rayes@parl.gc.ca ou à luc.berthold@parl.gc.ca. Toute personne désirant obtenir une copie supplémentaire par la poste peut également appeler au 819 751-1375 ou écrire au alain.rayes@parl.gc.ca pour le territoire de la circonscription de Richmond-Arthabaska et au 418 338-2903 ou luc.berthold@parl.gc.ca pour le territoire de la circonscription de Mégantic-L’Érable.