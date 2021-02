10.6 millions pour le gaz naturel à Richmond

Richmond – Le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, M. Jonatan Julien, confirme l’intention du gouvernement d’appuyer la réalisation du prolongement du réseau de distribution de gaz naturel jusqu’à la ville de Richmond.

Pour soutenir le développement économique de la région et diminuer l’empreinte carbone des industries du secteur, le Gouvernement du Québec a prévu un investissement de 10,6 M$ pour ce projet qui sera réalisé par Énergir.

Lors de l’annonce, le ministre était en compagnie du député de Richmond, M. André Bachand, du maire de Richmond, M. Bertrand Ménard, et du vice-président, Développement durable, affaires publiques et gouvernementales chez Énergir, M. Frédéric Krikorian.

Les travaux consistent à raccorder la conduite existante qui relie Val-des-Sources à Windsor. La longueur de la conduite à installer est d’un peu plus de 15 km. Cela permettra de desservir principalement le parc industriel de la municipalité. La ville de Richmond est l’une des dernières municipalités situées sur l’axe de l’autoroute 55, entre Sherbrooke et Drummondville, à ne pas avoir accès au gaz naturel.

Ce soutien financier du gouvernement provient de l’enveloppe de 25 M$ annoncée lors de la mise à jour économique de novembre dernier pour appuyer la réalisation de nouveaux projets dans différentes régions du Québec.

Citations :

« L’approvisionnement en gaz naturel sera un atout important pour le développement économique et la vitalité de la municipalité de Richmond. Cet investissement démontre notre volonté d’agir promptement pour assurer la relance économique du Québec. Le gaz naturel est parmi les solutions qui contribuent à la diminution des émissions de gaz à effet de serre là où l’électrification est plus difficile à réaliser. Ce projet s’inscrit donc parfaitement dans un contexte de transition énergétique. »

Jonatan Julien, ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles.

« Grâce à cette collaboration, c’est avec joie que je vois ce projet se confirmer pour la ville de Richmond. Un plus grand accès au réseau de distribution de gaz naturel aura assurément des retombées positives sur l’économie locale et améliorera la compétitivité des entreprises et des organisations. . »

François Bonnardel, ministre des Transports, ministre responsable de la région de l’Estrie

« C’est une excellente nouvelle pour la Ville de Richmond. Non seulement cet investissement est important pour le développement économique de la région, mais il se veut un pas en avant dans le processus de changements dans le domaine des énergies renouvelables. »

André Bachand, député de Richmond

« Il s’agit d’une excellente nouvelle non seulement pour la Ville de Richmond mais aussi pour toute la région. Notre parc industriel sera maintenant en mesure d’être compétitif sur le plan énergétique par rapport aux villes avoisinantes qui bénéficient déjà de l’alimentation en gaz naturel. Il s’agit d’un investissement important dans l’avenir de Richmond ».

Bertrand Ménard, maire de Richmond

Faits saillants :

- Le projet de prolongement du réseau de distribution de gaz naturel est estimé globalement à 11,6 M$ et il inclut une contribution de la municipalité de 300 000 $.

- Les travaux, réalisés par Énergir, sont prévus commencer à l’été et se poursuivre jusqu’à la fin de l’année 2021.