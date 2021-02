Prêts pour les sucres  ? Le coureur des bois s’y prépare !

Danville - C’est presque l’heure. Le sentez-vous ? Chaque jour, depuis le début de la pandémie, les annulations tombent les unes après les autres, comme une calamité. Impossible de biffer le printemps toutefois ! Et le producteur acéricole Jérôme Brochu, 47 ans, est en grande préparation pour sa saison des sucres !

Pour rien au monde, ce passionné de nature ne manquerait son rendez-vous avec ce rituel printanier. « C’est sur la terre familiale d’une centaine d’acres où se trouvent mes racines que ça se passe, explique-t-il. Celle-ci appartenait mes grands-parents, qui l’avaient acquise en 1948. Du temps de ma grand-mère, il y a déjà eu jusqu’à 4 000 entailles dans l’érablière. Elle louait alors l’érablière à un voisin. Quant à moi, je m’en tiens à 350 entailles pour une récolte de 300 litres chaque année. C’est une petite entreprise artisanale et familiale. La qualité prime sur la quantité ! »

À la Sucrerie Le Coureur des Bois, on entaille sous la chaudière, l’eau est ramassée manuellement et évaporée sur feu de bois. Un savoir-faire qui remonte aux cabanes d’antan. « On met toute notre énergie et notre cœur à faire du bon sirop, poursuit-il. Il s’agit de prendre le temps… De respecter le biorythme de la nature, des saisons, conjuguées au rythme humain aussi. De toute façon, c’est la météo qui décide ! En tout temps, on doit s’ajuster à la forêt. En fin de compte, notre sirop est présenté dans des pots Mason pour le look rustique. »

Sortez ! C’est le printemps…

Prendre le temps, oui, mais quand ça commence à couler, quel intense marathon ! « En ce moment, je fais le plein d’énergie. Quand ça va démarrer après quatre ou cinq jours au-dessus de zéro, c’est Go ! T’as intérêt à être en forme ! Je ne voudrais pas être ailleurs. Quand la chaleur se pointe avec le chant des oiseaux, j’adore baigner dans cette énergie ! Ne reste qu’à recueillir ce que la nature nous offre si généreusement. »

Saviez-vous que plus de 54 composés bénéfiques ont été découverts dans le sirop d’érable ? Une étude scientifique avance que plusieurs d’entre eux possèdent des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Celles-ci aident à combattre le cancer, le diabète et les maladies bactériennes. Raison de plus pour se sucrer le bec !

Jérôme se souhaite une belle saison. « On espère également que les relations humaines se remettent elles aussi à couler de source ! Le temps des sucres, c’est aussi le plaisir de se retrouver ! », conclut-il.

facebook.com/sucrerielecoureurdesbois