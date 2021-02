Une marque uniformisée au sein du Groupe Valmetal

Saint-Germain-de-Grantham, le 9 février 2021 – C’est avec fierté que le Groupe Valmetal annonce la fusion de ses marques Valmetal, Valmetal-Jamesway et Valmetal US Farm Systems sous une même marque : Valmetal.

La transition des marques des entreprises acquises au fil des années par la famille Vallières s’est amorcée il y a deux ans. Aujourd’hui, l’entreprise procède à l’étape finale de cette transition en se présentant sous une seule marque lui permettant d’offrir, à travers son vaste réseau de concessionnaires, une gamme complète d’équipement de ferme aux producteurs laitiers. La marque Valmetal arbore la magnifique couleur orange qui la distingue dans le marché et sur laquelle sa notoriété s’appuie depuis 1983. Il s’agit d’un retour aux sources, un retour vers ses origines, qui à la fois célèbre la remarquable croissance que connaît l’entreprise depuis ses débuts.

« 2021 représente une année marquante dans l’histoire de notre entreprise familiale. Cette fusion de nos marques souligne l’accomplissement d’une croissance par acquisitions et innovations que nous connaissons depuis près de 40 ans. Une seule et même marque signifie pour nous être plus forts et plus unis. » a déclaré David Vallières, Vice-président ventes et marketing du Groupe Valmetal. « Nous sommes ravis de ce changement qui va de pair avec notre vision pour les prochaines années qui nous permettra, entre autres, d’accroitre nos parts de marché sur tous les continents. »

Un changement de nom officiel

Toujours dans une optique d’uniformité en lien avec cette fusion, l’entreprise Équipements de ferme Jamesway inc. localisée à St-François-Xavier-de-Brompton, qui se consacre à la fabrication d’équipement de gestion du fumier, a changé de nom pour Valmetal St-François inc. en date du 1er février 2021.