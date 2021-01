Alain Rayes souhaite voir le magnésium être ajouté à la liste des minéraux critiques au pays

Val-Des-Sources(RL) — Voilà une nouvelle d’importance qui pourrait avoir des répercussions plus que favorables pour le secteur économique de la région. En effet dans une correspondance cosignée par son collègue de Mégantic-L’Érable Luc Berthold, le député de Richmond-Arthabaska, M. Alain Rayes, a officiellement demandé à Ressources naturelles Canada de se pencher sérieusement sur la question de voir le Magnésium être ajouté à la liste des minéraux critiques au pays. Cette demande adressée au directeur de la division de l’industrie et de l’analyse économique du Secteur des terres et des minéraux, a pour but de faire reconnaitre les trois critères essentiels d’admissibilités auxquels il répond soit, les débouchés pour l’exportation, le secteur manufacturier canadien et la sécurité nationale. Dans un communiqué parvenu à nos bureaux en début de semaine, on pouvait y lire que les députés Alain Rayes et Luc Berthold estiment primordial que le Canada se positionne comme un fournisseur privilégié dans les chaînes d’approvisionnement internationales.

Le député Rayes, également ministre du cabinet fantôme du Patrimoine canadien, des Langues officielles et du Développement économique du Québec, souligna notamment toute l’importance que revêt un tel ajout à la liste de minéraux critiques, non seulement pour les régions immédiates, mais bien pour l’ensemble de la province et du Canada.

« Le magnésium, présent dans nos deux circonscriptions, figure déjà sur la liste des minéraux critiques aux États-Unis, en Australie et au sein de l’Union européenne. Pour faire du Canada un fournisseur prioritaire, il faut que Ressources naturelles Canada, qui est actuellement en consultations ajoute le magnésium à cette liste. À Val-des-Sources sera produit le magnésium le plus vert au monde par Alliance Magnésium. Il va de soi que le Canada doit reconnaître les avantages stratégiques de positionner favorablement notre pays à travers le monde. Actuellement, nous sommes excessivement dépendants des autres producteurs mondiaux. La Chine contrôle plus de 85 % de la production mondiale. Nous avons donc une belle occasion de stimuler l’autosuffisance du Canada et de ses alliés. Nous avons une occasion en or de positionner Richmond-Arthabaska, Mégantic-L’Érable, le Québec et le Canada comme leader de cette industrie. Il ne faut pas la rater », a souligné M. Rayes.

Le communiqué faisait aussi état de la demande du Magnésium qui demeure en croissance, alors que ce dernier est notamment utilisé dans les domaines de l’industrie automobile, de l’aérospatiale, de même que dans le secteur militaire. « … essentiel dans le marché de l’aluminium, du fer et de l’acier, il est couramment utilisé dans des alliages. »

Il s’agit donc d’un dossier qu’il soit certes des plus intéressants de suivre l’évolution au cours des prochains mois.