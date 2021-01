La nanobrasserie de Brompton dépasse son objectif de sociofinancement

Par: Jasmine Rondeau, Initiative de journalisme local

Sherbrooke — L’Ancienne Forge vient de franchir un nouveau pas vers sa concrétisation, dès juin 2021. En deux mois, cette nanobrasserie communautaire, qui occupera la forge centenaire du cœur de Brompton, a récolté plus de 16 600 $ en signe de soutien de la communauté.

La campagne de sociofinancement de l’Ancienne Forge, tenue en collaboration avec La Ruche Estrie afin de trouver les fonds nécessaires pour l’aménagement d’une salle de brassage à la fine pointe, avait pour objectif d’amasser 15 000 $. Puisque son objectif a été dépassé, celle-ci profitera d’autant plus d’une contribution 2 750 $ provenant du fonds Alvéole de Commerce Sherbrooke.

Michael Jacques, chargé de projet pour l’Ancienne Forge, y voit une belle mobilisation du secteur Brompton de Sherbrooke, confirmant ainsi le besoin de voir naître un tel endroit.

« C’est super. Il y a eu d’importants dons de familles qui sont là depuis plusieurs générations. Elles ont fait monter en flèche la campagne », exprime-t-il.

Rappelons que le Comité du patrimoine de Bromptonville prépare depuis près d’un an et demi la création d’un tout nouveau lieu de rencontre au 49, rue Saint-Lambert, soit un bâtiment datant de 1914 qui était occupé par un garage jusqu’à tout récemment.

On pourra notamment y boire de la bière « de haut niveau » préparée sur place en collaboration avec le département de sciences brassicoles de l’Université Bishop’s, manger des produits préparés par des restaurateurs du coin, promouvoir son entreprise ou son art et assister à différents événements de diffusion de la culture et de l’histoire. Cette initiative vise également à créer des emplois en plus de préserver le vieux bâtiment, qui possède d’ailleurs toujours ses murs de brique d’origine.

Il s’agira d’une entreprise d’économie sociale, qui remettra tous ses profits directement dans la communauté, notamment par le biais d’organismes.

Les bénévoles derrière ce projet ont rassemblé presque toutes les autorisations qui devraient leur permettre d’offrir une nanobrasserie aux citoyens dès l’été prochain, en plus de la collaboration de plusieurs entrepreneurs des environs. Ils tentent d’ailleurs toujours de séduire différents bailleurs de fonds afin d’être en mesure d’éventuellement acheter le bâtiment.

Même si la campagne de sociofinancement est terminée sur la plateforme La Ruche Estrie, les dons, commandites et partenariats sont toujours les bienvenus, assure M. Jacques. On peut le contacter au vieilleforgebrompton@gmail.com à ce sujet.