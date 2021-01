Une année de transition satisfaisante malgré la pandémie pour Windsor Chasse et Pêche

Actualités-l’Étincelle(RL) —En dépit de tous les aléas causés par les règles et mesures sanitaires imposées par la santé publique afin de faire face à la crise du coronavirus, certains secteurs d’activités se considèrent plus chanceux que d’autres dans les circonstances. C’est un peu le cas de la nouvelle direction de Windsor Chasse et Pêche, en effet rappelons que le commerce situé au 12 de la route 249 à Windsor, avait été vendu au tout début du mois de février 2020, soit à peine quelques semaines avant que la province ne soit mise en pause et que l’ensemble des mesures entre en vigueur. C’est donc un défi de taille qui se présentait à tous les commerçants de même qu’au groupe de nouveaux acquéreurs de l’endroit, qui était jusque-là propriété de M. André Paquette. Opérant déjà le commerce bien connu Les Gars de Bois, installé au centre commercial de Val-Des-Sources depuis bon nombre d’années déjà, le quatuor d’investisseurs formé de Sébastien Guay, Yanik Gendron, Yvan Langlois et Patrick Chaperon, ont ainsi décidé d’agrandir son réseau de services en y intégrant le commerce de Windsor.

« Depuis que nous avons acquis Les Gars de Bois de M. Benoit Chaperon en 2014, notre équipe travaille très fort pour assurer la satisfaction de nos clients et assurer le maintien de nos acquis, tout en demeurant à l’écoute des possibilités d’expansion qui pourraient survenir pour notre commerce. En ce sens justement, nous avions signifiés l’intérêt du groupe à nous porter acquéreurs de la succursale Windsor Chasse et pêche auprès de M. Paquette, or, après tout près d’une année de discussions, nous en sommes finalement venus à une entente menant à la transaction du 1er février 2020. Bien que nous ayons connu une année très particulière sur tous les aspects, dont notamment les restrictions touchants le commerce au détail, je dois dire très humblement que nous avons eu la chance de pouvoir compter sur l’effervescence qu’ont connu les activités en plein air, ainsi que du support indéniable des gens de la région pour traverser 2020 de manière relativement satisfaisante pour notre part. Nous tenons d’ailleurs à remercier notre fidèle clientèle de Windsor et de Val-Des-Sources pour leurs encouragements en ces temps difficiles, car il est hyper important et ce, plus que jamais d’appuyer l’achat local ; il en va de la survie des différents commerces de nos régions. », commenta M. Sébastien Guay, l’un des copropriétaires des deux magasins affiliés à la bannière Pronature.

Les magasins spécialisés dans la vente d’articles de plein air, de chasse et de pêche emploient 19 personnes au total, répartis au sein des deux succursales en activités. Mentionnons en terminant que les objectifs de la prochaine année pour monsieur Guay et ses partenaires, sont premièrement de bien consolider les assises en place durant la crise, ainsi que de tenter de faire grandir leurs entreprises et qui sait peut-être même ajouter une nouvelle succursale de services éventuellement. « Bien que nous n’ayons aucun nouveau plan d’expansion pour le moment, c’est une vision que nous n’écartons pas si une opportunité venait qu’à se présenter dans l’avenir. », conclut, M. Guay.