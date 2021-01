La Chambre de commerce et d’entrepreneuriat des Sources représente l’Estrie à la FCCQ

Danville – C’est Isabelle Dumont, secrétaire à la Chambre de commerce et d’entrepreneuriat des Sources (CCES) qui représentera l’Estrie sur le conseil d’administration de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) pour l’année 2020-2021.

Avec un mandat d’un an, Me Dumont aura comme mandat d’être la porte-parole des petites chambres de commerce de l’Estrie en transmettant les enjeux de celles-ci au conseil d’administration de la FCCQ.

Administratrice à la FCCQ depuis 2018, Me Dumont est notaire depuis 15 ans. Ayant toujours été propriétaire de son étude Notaires des Sources, elle a été pendant 12 ans à Sherbrooke et depuis 3 ans sur le territoire de la MRC des Sources et à Richmond. De plus, elle enseigne à la faculté de droit de l’Université de Sherbrooke depuis 14 ans et a enseigné au Collégial du Séminaire de Sherbrooke pendant 5 ans.

« Au cours de ma carrière j’ai eu le privilège de siéger sur plusieurs conseils d’administration de différentes organisations dont la Chambre de commerce de Fleurimont pendant 7 ans à titre de secrétaire et de vice-présidente, indique Me Isabelle Dumont. Je siège, depuis près de 3 ans maintenant, sur le dynamique conseil d’administration de la CCES à titre de secrétaire. Je suis consciente des réalités des petites et moyennes chambres de commerce et c’est donc avec dévouement que je représenterai celles-ci auprès de la FCCQ. »

« Nous sommes très fiers de pouvoir représenter les chambres de commerce de l’Estrie, a indiqué Thomas Deshaies, président de la CCES. Nous sommes confiants que Me Dumont saura mettre à profit son leadership et son dynamisme afin de rassembler et unifier la voix des chambres de l’Estrie. »