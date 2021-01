Un élan sans précédent pour la promotion des fêtes de la chambre de commerce Régionale de Windsor

Windsor(RL) - Instaurée il y a de cela environ une dizaine d’années par la présidente de l’époque, Mme Suzanne Grimard et son équipe d’administrateurs, la traditionnelle promotion des fêtes de la Chambre de Commerce est un moment toujours très important de l’année pour les commerçants de la région. Une fois de plus cette année la CCRW et le Journal Actualités-l’étincelle ont joint leurs efforts afin de tenir cet évènement populaire. La façon de procéder était on ne peut plus simple, alors que la population pouvait se procurer des certificats cadeaux échangeables chez les commerçants participants ayant répondus favorablement à l’invitation lancée par l’Actualités-l’étincelle de joindre les rangs de la promotion. De ce fait, cette année l’actuel président de la Chambre de Commerce M. Serge Ranger, s’est montré on ne peut plus satisfait des retombées économiques provenant du programme, alors que plus de 30 000 $ ont été réinvestis dans l’achat local avec la promotion. Impossible de passer sous silence la gigantesque contribution de l’entreprise Domtar, elle qui aura contribué pour une somme totalisant 27 750 $ en remettant des bons d’achat à ses employés.

« En tant que président je suis très content de voir que la population et les entreprises se soutiennent communément en ces temps difficiles. Je dois avouer qu’à peine quelques semaines avant le lancement de la campagne notre équipe se questionnait à savoir quel serait en cette période de pandémie de soutenir adéquatement nos membres, or nous avons foncés en maintenant la formule et grâce à Domtar, au Journal Actualités-L’étincelle, au travail acharné des administrateurs bénévoles qui contribuent sans relâchent à faire grandir notre communauté d’affaires et ce, tout au long de l’année, ainsi que l’implication de l’ensemble de la population, nous avons connu une période des fêtes exceptionnelle ; un très grand merci à tous. », commenta M.Ranger. Ce dernier indiqua par ailleurs que les tirages des prix de 1000 $, 750 $ et de 500 $ attribués parmi les finalistes sélectionnés dans chacun des commerces participants seront présentés de manières virtuels le 13 janvier prochain. « Face à une crise sans précédent comme celle que nous traversons, il est primordial d’encourager l’achat local et je crois que la population en a fait une belle démonstration, merci à tous. », conclut le président.