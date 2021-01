Budget 2021 : Danville conscient des besoins citoyens

Danville(RL) —Le maire de la ville de Danville, Michel Plourde a récemment déposé son rapport annuel dans lequel il nous est permis d’apprendre que la municipalité a décidé d’apporter un soutien prolongé à ses citoyens en compensant l’augmentation du facteur comparatif du compte de taxes par une diminution du taux de taxes foncières. Ce geste significatif de la part des élus aura pour conséquence que les contribuables maintiendront le même niveau de taxes foncières qu’en 2020. Même s’il s’agit en quelque sorte d’un gel de taxe, le maire tenait toutefois à rappeler dans son rapport, que la ville avait adopté des taux variés en 2019 et que « … ceux-ci peuvent être ajustés en fonction des projections d’actions municipales prévues, ou d’impondérables affectant une classe de payeurs de taxes, dans le but d’en temporiser les effets. (Ex. : Hausses indues des terres agricoles). La seule variation qui pourrait être appliquée, et les citoyens le constateront au début de l’année 2021 avec le règlement de taxation 2021, c’est qu’il serait envisageable, bien que non statué pour l’instant, d’abaisser le facteur appliqué aux tarifs fixes des résidences de 4 logements et plus. Rappelons que depuis 2018, à partir du 4e logement, un taux de 0,85 est appliqué. Ce taux pourrait légèrement diminuer et ainsi, se répartir autrement avec les autres unités simples. », mentionna-t-il.

En adoptant un budget prévoyant des revenus de l’ordre de 6 727 194,76 $ pour autant de dépenses courantes au sein de ses différents départements de services (excluant toutefois les projets financés par la TECQ ou les différents programmes de subvention auxquels aspire la municipalité pour réaliser les différents projets qui seront établis au plan triennal d’immobilisations), la ville de Danville présente un budget conservateur qui saura aider les citoyens à avoir une situation financière un peu moins précaire.

La direction municipale entend également poursuivre ses investissements au niveau des infrastructures ainsi qu’au sein du réseau routier rural sur son territoire. À noter que l’on retrouve le RAPPORT DU MAIRE RELATIF AU DÉPÔT DU BUDGET 2021 sur le site internet de la municipalité et que ce dernier peut être consulté au www.danville.ca pour de plus amples détails.