Le taux de la taxe foncière stable pour les contribuables à Richmond

Richmond - Le conseil municipal de Richmond a adopté lundi soir un budget équilibré de 5 439 093 $, en légère progression comparativement à 2020, dû à la croissance de la richesse foncière de la municipalité. La charge fiscale imposée aux contribuables demeure, quant à elle, relativement stable pour la majorité d’entre eux.

Pour le maire, Bertrand Ménard, « les membres du conseil municipal ont pris soin d’analyser chacun des postes budgétaires afin de s’assurer de leur pertinence et des montants qui y sont accordés. Cet exercice nous a permis de préparer un budget qui n’apportera qu’une légère augmentation de la charge fiscale aux contribuables. Bien que la taxe foncière demeure à 82,5 C du 100 $ d’évaluation, tous les contribuables constateront une légère diminution de certains tarifs et une augmentation pour d’autres. Les emprunts contractés au cours de la dernière année ont également contribué à augmenter la charge fiscale », a précisé le maire.

En 2021, la Ville entend investir plus de 2 millions de dollars pour refaire complètement la 6e Avenue incluant les infrastructures d’eau et d’égout. La Ville recevra une subvention gouvernementale totale de plus d’un million de dollars pour la réalisation de ce projet. D’autres investissements majeurs sont également prévus notamment pour la pose d’asphalte sur la rue Sage pour 300 000 $ et la réfection de la 7e Avenue Sud pour 700 000 $. Une étude d’avant-projet sera menée dans le secteur Haut-Plateau afin de connaitre les investissements nécessaires pour desservir en eau potable et en égouts les résidents de ce secteur.

« Je suis particulièrement fier de souligner la contribution des membres du conseil municipal dans l’élaboration du budget 2021. Les conseillers ont à coeur le bien-être de la collectivité et ils sont très créatifs compte tenu du budget serré avec lequel nous composerons au cours de 2021 » a conclut le maire Ménard.