Échéanciers respectés et période d’embauche massive chez Alliance Magnésium

Asbestos(RL) — Les travaux entourant la construction de l’usine de démonstration commerciale d’Alliance Magnésium vont bon train et respectent présentement les échéanciers prévus. Ils sont présentement 20 employés permanents, une dizaine de contractuels et plus d’une trentaine de travailleurs de la construction à œuvrer sur le chantier, dont les travaux se poursuivront pour plusieurs semaines encore sur le site du chemin Pinacle à Danville. La directrice des communications et affaires publiques de l’entreprise Mme Karine Vallières se montrait très satisfaite des réalisations actuelles et tout aussi enthousiaste quant aux prochaines étapes à venir. « Les nouvelles sont bonnes : la construction se déroule comme prévu et nous sommes maintenant fins prêts à embaucher une première vague de travailleurs pour le secteur des opérations. En effet, l’entreprise Alliance Magnésium inc. (AMI) est présentement à la recherche de près de 30 employés pour venir se joindre à son équipe administrative déjà en place et ainsi débuter prochainement les opérations de notre secteur de coulée de magnésium en lingots », a-t-elle affirmé.

Les personnes sélectionnées recevront une formation préalable à l’emploi variant entre 4 et 6 semaines selon le cas. Les intéressées à soumettre leur candidature, doivent le faire en entrant contact avec la firme Raymond-Chabot Ressources humaines. À noter que la liste complète des titres en recrutements se retrouve également sur le site internet d’Alliance Magnésium dans la section — Carrières —. Des embauches progressives se feront également tout au long de la prochaine année, ce qui devrait mener à la création d’une centaine de nouveaux emplois au total d’ici la fin de 2021.