Une aide financière de 60 000 $ pour la Fondation J. Armand Bombardier

Valcourt – Une aide financière supplémentaire de 60 000 $ est octroyée à la Fondation J. Armand Bombardier. Le député de Richmond André Bachand en a fait l’annonce au nom de Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications.

Cette somme est versée dans le cadre du Plan de relance économique du milieu culturel lancé en juin 2020 et servira au soutien à la mission et au plan d’action de l’organisme.

« Le conseil d’administration de la Fondation et l’équipe des employés se joignent à moi pour remercier sincèrement le ministère de la Culture et des Communications pour son soutien financier additionnel au Musée de l’ingéniosité. Durement touché par le contexte actuel, le secteur muséal doit tout de même s’adapter et se tenir prêt à rebondir dès la levée des restrictions. Ce soutien, compensant en partie la perte de revenu occasionnée par la fermeture, nous offre la chance de reprendre notre souffle afin de bien préparer la nouvelle année qui s’amorce. Nous avons bien hâte de rouvrir nos portes ! » Nicole Beaudoin, présidente du conseil d’administration

« C’est une excellente nouvelle pour le milieu culturel de la région. Il est important pour notre gouvernement de soutenir un organisme comme la Fondation J. Armand Bombardier qui exercent un rôle de mémoire par le Musée J. Armand Bombardier, et par le Centre culturel Yvonne L. Bombardier, qui se consacre à la diffusion des arts et de la culture. » André Bachand, député de Richmond