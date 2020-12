Un deuxième souffle pour la Résidence Monfette

Asbestos – Grâce au soutien financier de la communauté des Sources et à l’audace d’entrepreneurs, la Résidence Monfette d’Asbestos poursuivra sa vocation auprès des personnes aînées.

La Résidence Monfette offre depuis 20 années de l’hébergement de type intermédiaire à la population des Sources. En septembre 2020, un processus de transfert d’entreprise s’est amorcé afin de pouvoir conserver cette ressource locale dans la région. Grâce à la contribution de 105 000 $ de la MRC des Sources et au soutien financier de 105 000 $ de la SADC des Sources, les nouveaux propriétaires de la Résidence, Ken Cardinal et Isabelle Raymond, ont pu réaliser leur projet d’entreprise.

Ken Cardinal et Isabelle Raymond (Cardinal Ray Inc.) sont en affaires depuis 2006, exploitant la Résidence St-Barnabé à Asbestos, et tout récemment la Résidence Ferland à Danville. Avec une abondance de passion envers les aînés et la région de la MRC des Sources, ils ont comme mission d’offrir un service chaleureux et personnalisé à tous leurs résidents. Ils viennent tout juste d’ajouter la Résidence Monfette sous leurs ailes.