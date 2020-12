JN Auto fait l’objet d’un reportage sur le blogue Roulez Électrique

Richmond(RL) —Le concessionnaire de voitures d’occasion JN Auto, a une fois de plus fait rejaillir sa notoriété sur l’ensemble de la région, alors que celui-ci a fait les frais de la première page du blogue internet roulezelectrique.com le 9 décembre dernier. C’est sous la plume du chroniqueur bien connu Daniel Jasmin, que les lecteurs de partout en province et d’ailleurs ont eu l’occasion de non seulement découvrir les beautés décrites et imagées de la région, mais aussi de prendre connaissance de l’historique du garage de ventes automobiles fondé il y a plus de 38 ans par Normand Parenteau et Julien Boissonneau.

Aujourd’hui propriété de Sébastien Marcotte et Stéphane Belcourt, l’entreprise aux valeurs familiales bien ancrées, se démarque de plus en plus au niveau du véhicule électrique. Fort de son expertise dans le domaine et de son excellence en service après-vente, JN Auto se positionne maintenant comme étant un chef de file de la vente de véhicules électriques d’occasion au Québec, ce qui n’est pas peu dire. Dans cet article, il nous est par ailleurs possible de lire que JN Auto transige au-delà de 600 à 700 véhicules annuellement. Possédant une grande diversité de choix, autant du côté électrique que de celui des modèles à essences, l’équipe du garage situé au 317 de la route 116 a su attirer positivement l’attention d’un média spécialisé. Comme mentionné dans l’article, les propriétaires ont généreusement accepté de participer à un test routier, en confiant une BMW i3 pour les fins de tests routiers qui mèneront à la rédaction d’un article sur le sujet de la part de M. Jasmin. Voilà donc une verte passion d’entrepreneurs locaux qui fait rayonner l’ensemble de toute une communauté.