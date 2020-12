Fleuriste Richmond : faire la différence

Richmond (RC) – C’est à partir du mois de mars dernier que les commerces et les entreprises ont été fragilisés en raison de la COVID-19. En mars, avril et mai, des commerçants et gens d’affaires de la région de Richmond, tout comme à l’ensemble du Québec, ont été contraints de fermer leurs portes. La fleuriste Jessica Gagné était de celles et ceux qui ont resserré les efforts.

« Après quarante ans à l’enseigne de Fleuriste Richmond, Mme Manon Morin a légué son commerce et c’est en date du 1er juillet 2019 que j’ai démarré à mon propre compte. Ainsi, j’étais installé à la même adresse et j’avais l’avantage du centre-ville. Puis l’idée m’est venue d’utiliser mes deux vitrines, surtout celle donnant vers la rue Principale Nord. Le but était d’égailler les deux devantures à partir de thèmes comme le printemps, l’été, l’automne, l’hiver et d’autres volets durant au long de l’année 2019 à partir de la période estivale », précisait Mme Gagné.

Par la suite, 2020 a livré son lot d’évènements, largement relié à la COVID-19. Les pertes monétaires ont été considérables spécialement, car ce fut durant les mois d’avril et mai donc Pâques et de la fête des Mères. Graduellement, les mois de juin, juillet et août ont permis de souffler un peu.

De la différence et d’être ensemble

La pandémie, c’est avant tout les pertes humaines : celles des défunts. « Pour nous tous, ce sont les parents, les proches, les amis, les citoyens et les paroissiens que l’on apprécie. C’est d’autant plus triste que les étapes du deuil sont importantes, particulièrement à cette année difficile en regard des personnes soudainement décédées. Malgré le contexte qui persiste, j’apprécie celles et ceux qui partagent divers dons et aussi l’importance de pouvoir être ensemble, pour la différence. »

À l’automne et de l’hiver qui se profil, Jessica Gagné a de nouveau revampé sa vitrine principale pour l’Action de grâce, l’Halloween et bientôt Noël.

En plus des vitrines saisonnières, c’est la création de bouquets de fleurs, d’arrangements floraux, de ballons décoratifs, des conceptions exotiques et d’autres trouvailles qui remplissent la boutique de Fleuriste Richmond. La bouquetière prend aussi le temps de distribuer les colis vers Windsor, Danville, Ulverton, Racine, Saint-Félix, Cleveland, Melbourne et autres secteurs.