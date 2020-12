Une augmentation de plus de 403 000$ pour l’entretien du réseau routier de plusieurs municipalités

Asbestos – Le gouvernement du Québec accorde une aide financière supplémentaire de 403 006 $ à des municipalités du comté de Richmond afin de les soutenir dans l’entretien courant et préventif de leurs réseaux routiers locaux. C’est le député de Richmond, André Bachand qui en a fait l’annonce aujourd’hui au nom du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l’Estrie, M. François Bonnardel.

Le gouvernement répond ainsi aux besoins des municipalités en matière de voirie locale. Ces investissements permettront d’améliorer les infrastructures routières dans les municipalités de Richmond. C’est pourquoi, dans le cadre du dernier budget, les sommes destinées au réseau municipal par l’entremise du Programme d’aide à la voirie locale ont été bonifiées de 310 M$. De ce montant, 100 M$ servent à soutenir les municipalités dans le contexte actuel de la pandémie de COVID-19.

Le projet consiste en 3 268 298 $

L’aide financière se répartit comme suit :

Cleveland : 422 635 $

Melbourne: 564 046 $

Saint-Claude: 281 172 $

Saint-François-Xavier-de-Brompton : 141 651 $

Ulverton: 178 638 $

Val-Joli : 57 142 $

Danville : 545 122 $

Ham-Sud : 198 712 $

Saint-Adrien : 220 203 $

Saint-Camille : 126 293 $

Saint-Georges-de-Windsor : 182 270 $

Wotton : 350 414 $

« L’investissement que j’annonce aujourd’hui sera bénéfique pour les citoyennes et citoyens de la circonscription de Richmond, car il permettra la réalisation de travaux essentiels sur le réseau routier local. Ce/ces projets contribueront à la relance économique dans nos municipalités et permettront de maintenir de nombreux emplois. » André Bachand, député de Richmond

« Je suis très fier des investissements que notre gouvernement fait pour l’entretien du réseau routier. Aucun gouvernement avant nous n’avait autant investi en voirie locale. Nous savons que cela demeure un défi important pour les municipalités et nous sommes présents pour les appuyer. Maintenir en bon état les routes de nos municipalités et préserver la sécurité des usagers est une priorité pour notre gouvernement. » François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l’Estrie