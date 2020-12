Un nouveau site de boutiques en ligne dans le Val-Saint-François

Richmond – Le nouveau site Internet Jacheteleval.com a pour objectif d’offrir aux producteurs et commerçants du Val-Saint-François une plateforme leur permettant de vendre leurs produits en ligne. Grâce à ce site, les citoyens pourront les encourager avec un simple clic!

Je profite, Je découvre, J’encourage

La situation liée à la COVID-19 nous a démontré l’importance de l’achat local. Cette année, nous vivrons un temps des Fêtes bien différent. Le site J’achète le Val viendra faciliter les achats dans ce contexte particulier. Que ce soit pour en faire profiter une personne que vous aimez ou pour vous gâter vous-même, parce que vous avez une soif de découvrir ce que le Val a à vous offrir ou encore parce que vous souhaitez encourager les producteurs et les commerçants en priorisant l’économie locale; acheter le Val est la solution!

Qui sont les producteurs et les commerçants sur le site J’achète le Val?

J’achète le Val est un site de boutiques en ligne propulsé par Développement Val-Saint-François, le service de développement économique de la MRC, ainsi que par le Centre d’aide aux entreprises du Val-Saint-François. L’objectif est de permettre aux producteurs et commerçants de la région d’avoir une nouvelle vitrine pour présenter et vendre leurs produits.

Le site J’achète le Val réunit déjà une dizaine de producteurs et commerçants. Vous aurez aussi la chance d’en découvrir bien plus grâce aux Boîtes découvertes de la Coopérative de solidarité Val-Horizon.

Sur jacheteleval.com, vous y trouverez :

- Barners tisanes

- Bouquets Gourmets (Cafés Trésors d’Afrique)

- Bretelles

- Bull’s Head & Abénakis

- Fleurs & filles

- La Coopérative de solidarité Val-Horizon

- L’Agneau Maraîcher

- Café du Couvent

- Les Jardins Zone Orange

- Un Brin d’Ail

Des boîtes découvertes pour célébrer les saveurs locales!

En primeur, la nouvelle Coopérative de solidarité Val-Horizon offrira des boîtes découvertes pour la thématique du temps des Fêtes. Ces boîtes mettront en valeur les produits d’une vingtaine de producteurs et transformateurs agroalimentaires de la région. Plusieurs agencements et formats de boîtes s’offriront à vous, et ce, afin de convenir à tous les goûts et tous les budgets! Vous pourrez ainsi découvrir des produits locaux de grande qualité. Le point de chute des boîtes découvertes sera à Windsor, où la coopérative s’établira officiellement en 2021.

Le site J’achète le Val facilitera vos achats des Fêtes et même pour le reste de l’année! Pour découvrir les boîtes, les produits et les commerçants, rendez-vous sur jacheteleval.com

Vous souhaitez inscrire votre commerce?

Vous avez une entreprise dans le Val-Saint-François et vous aimeriez profiter de cette nouvelle vitrine de vente en ligne? Inscrivez-vous sur la boutique dès maintenant en vous rendant directement sur le site jacheteleval.com