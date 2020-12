Construction Alain Morin Inc. « De grands projets »

Construction Alain Morin Inc. existe depuis 1990. Fondée par Alain Morin, l’entreprise a été acquise en 2012 par Marc-Antoine Lyrette et des partenaires. Après une période de transition, M. Morin s’est retiré en 2017. L’entreprise réalise des projets de construction diversifiés : bien que la plus grande partie de son chiffre d’affaires se trouve dans les projets industriels, elle réalise aussi des projets institutionnels et commerciaux. On offre au client la possibilité de livrer les projets clé en main : plans et devis, budgets, échéanciers selon la demande.

Construction Alain Morin travaille dans plusieurs régions du Québec. Leur plus gros projet à date : La nouvelle Kruger à Bromptonville. On y a employé 60 personnes plus les sous-traitants. En moyenne, l’entreprise comporte une cinquantaine des travailleurs de chantier et une dizaine de personnes à la gestion de projets et administration.

En plus des constructions d’édifices commerciaux, industriels ou institutionnels, Construction Alain Morin réalise des travaux spécialisés tels : injection de polyuréthane, d’époxy, l’installation de membranes spécialisées en polyuréthane et des travaux d’arrêt en usine (ou « shutdown »), c’est-à-dire les gros travaux de maintenance qui exigent l’arrêt complet d’une usine pendant une période prédéterminée. Comment s’est passé 2020 pour l’entreprise de Windsor ? « On s’en est plutôt bien sorti », explique le président, Marc-Antoine Lyrette. « Il y a eu un petit moment d’arrêt, mais la plupart de nos projets ont été considérés essentiels et ont donc continué. » L’impact a été surtout dans le fonctionnement de l’entreprise elle-même : « Il a fallu revoir les installations des chantiers, la gestion des équipements. Les horaires de pause ont dû être décalés de même que les quarts de travail et, évidemment, beaucoup de désinfection, mais ça se gère. Nous avons respecté tous nos échéanciers. » Et pour 2021 ? « Les contrats commencent à se concrétiser. » Si certains voient la construction comme une industrie souvent saisonnière, ça n’est pas le cas pour construction Alain Morin selon M. Lyrette. « Notre croissance a fait en sorte que nous avons réussi nous diversifier et réaliser de grands projets depuis plusieurs années ! »

Texte d'André Pelchat, journaliste collaborateur