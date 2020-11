Masonite de Windsor : Une empreinte régionale qui rayonne aux quatre coins de l’Amérique

Windsor - Spécialisée dans la fabrication de portes en bois, destinées aux marchés canadiens et américains, l’entreprise Masonite de Windsor s’établit de plus en plus comme étant un joueur important dans ce domaine en Amérique du Nord. Solidement implantée dans le parc industriel aux abords de l’autoroute 55, l’usine windsoroise fait partie intégrante des cinq sites manufacturiers que la multinationale américaine Masonite international Corporation, basée à Tampa en Floride, opère actuellement au Québec. Fort de l’expertise et de l’engagement de ses quelques 250 employés, Masonite de Windsor est un rouage important au sein de l’échiquier d’une corporation qui se positionne au second rang parmi les plus grands fabricants de portes en Amérique du Nord. Depuis son arrivée dans le Val-Saint-François, suite à l’acquisition de l’entreprise Portes Lemieux en 2012, Masonite a procédé à plusieurs volets d’améliorations et d’investissements au sein de ses installations, lui permettant ainsi de se démarquer tout en demeurant à l’avant-plan d’un marché évolutif et de plus en plus compétitif. Parmi ceux-ci, mentionnons notamment le lancement de la construction d’un tout nouveau centre de distribution dans le parc d’affaires de la 55 en 2018, un projet d’envergure alors évalué à 8,5 M$.