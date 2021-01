Remorquage GEC Courteau inc. prend de l’expansion, pandémie ou pas.

Éric Courteau est dans l’industrie du remorquage depuis 25 ans et possède son entreprise, Remorquage GEC Courteau inc., depuis 2005. Il ne nie pas avoir ressenti un ralentissement dans le transport en cette année 2020 : « Les gens suivent les consignes gouvernementales et se déplacent moins. Les fermetures d’entreprises se font sentir aussi. ». Mais ce n’était pas une raison pour ne pas aller de l’avant avec les plans d’expansion. « Et puis, ça finira bien par se rétablir. », dit-il. En général, l’entreprise couvre un territoire qui comprend Richmond, Windsor, Cleveland, Melbourne, Saint-Félix-de-Kingsey, aux limites de l’Estrie et du Centre-du-Québec, mais il lui arrive d’être appelée partout au Québec. Quand je l’ai rejoint, il était à Montréal, attendant la livraison d’un conteneur !

Alors l’entreprise a quitté son ancien emplacement sur le bord de la route 116 pour s’installer au 216 Chemin de la Rivière à Cleveland, sur un terrain plus grand (70 000 pieds carrés clôturés) et a agrandi sa flotte de véhicules, offrant une gamme plus large de services. « De plus, on voulait rester dans le Canton de Cleveland », ajoute-t-il. Les activités sont concentrées dans un bâtiment, le garage principal.

Remorquage GEC Courteau inc., c’est 6 employés à temps plein plus des travailleurs de fins de semaine, c’est aussi 15 véhicules dont 6 dépanneuses, 2 camions de transport et d’autres véhicules de soutien, de poids légers à lourds. « On s’occupe de tout ce qui s’embarque sur un camion », précise-t-il. Le remorquage représente encore la plus grande partie des activités de la compagnie, pour les clients individuels, mais aussi pour le CAA, Canadian Tire et la Sûreté du Québec. Mais Remorquage GEC offre en outre une gamme de services : l’entreprise fait du transport de machinerie, du transport avec fardier, du transport de conteneurs (comme mentionné plus haut), et son terrain héberge aussi des véhicules accidentés. Il est également dépositaire pour Discount location d’auto et camion. La région est rurale, avec de petites villes, la diversification est une nécessité. « Il faut être adapté à notre milieu ! » conclut Éric Courteau.

Texte d'André Pelchat, journaliste collaborateur