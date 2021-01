L’Oasis-des-Lacs — Coop de solidarité

À l’instar de bien des communautés en région, la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton est devant un enjeu de taille pour lequel elle décide de s’investir et de jouer un rôle majeur : éviter le départ de ses ainés, les bâtisseurs de notre communauté.

En effet, près de 15 % de la population est âgée de 65 ans et plus, et cette proportion est croissante. Sans lieu d’hébergement spécialement construit pour eux, ils font face à une situation difficile, à savoir qu’ils doivent se résigner à quitter leur communauté. C’est un enjeu important pour nous tous : enfants, parentés, amis, gens d’affaires et concitoyens.

Cela nous interpelle sérieusement à bâtir un milieu de vie répondant à leurs besoins, un lieu pour nos bâtisseurs, bref pour le mieux-être de toute notre communauté.

Le projet prévoit 20 unités de logement pour personnes âgées autonomes de 65 ans et plus. Avec des espaces tels que : cafétéria, salle de réunion, terrain aménagé, ascenseur et stationnement asphalté, etc.

L’édifice sera localisé sur la rue Oasis des Lacs, près de la route 222. Cet emplacement a été choisi pour plusieurs raisons qui avantagent la réalisation du projet, sa viabilité et la satisfaction des résidents, notamment :

1) Le terrain choisi bénéficie d’une importante contribution du Groupe Laroche inc.

2) Le terrain est assez vaste pour envisager des développements futurs.

3) Des services de base y sont déjà localisés à proximité, notamment une épicerie, une pharmacie, une station d’essence, un café-restaurant et un dépanneur.

Le projet est initié par le conseiller municipal, M. Pierre Rhéaume qui avait constaté le succès du projet de COOP pour ainés de 23 logements à Racine (La Brunante) pour le maintien de leurs ainés dans leur communauté.

Le projet fut soumis au conseil de Ville qui a adopté une résolution municipale en faveur d’un appui important pour le projet.

Un appel dans les réseaux et dans toute la communauté de Saint-Denis-de-Brompton est lancé pour rejoindre des personnes intéressées à la cause et pouvant donner, soit de leur énergie, de leur expertise ou un appui financier afin de concrétiser ce projet.

On ne déracine pas un vieil arbre

Merci et au plaisir de vous compter parmi nos collaborateurs au mieux-être de nos personnes âgées.

Les administrateurs de L’Oasis des Lacs-Coop de Solidarité

Texte de Pierre Rhéaume, Président de la Coopérative de solidarité Oasis-des-lacs