Papier couché Atlantic : l’ascension continue !

Dire que Papier Couché Atlantic est une entreprise de papier alimentaire, c’est un peu réducteur : l’entreprise de Windsor emploie 55 personnes et fait plus de 60 produits différents, dans le domaine du papier d’emballage. Quand vous faites votre marché, il y a de fortes chances que ce que vous achetez soit emballé dans des produits venant de l’usine de Windsor. En effet, « Par le procédé d’extrusion de plastique, nous procédons à la lamination ainsi qu’à l’impression et au rebobinage de papier, d’aluminium, de film de plastique et d’autres produits. », déclare Sylvain Jutras, vice-président aux opérations.

Malgré le contexte particulier, la compagnie a investi près de 2 millions en 2020, pour un agrandissement de plus de 12 000 pieds carrés et pour une nouvelle machine, une rebobineuse fabriquée en Italie, le dernier cri de la technologie dans le domaine. La machine sert à faire de petits rouleaux adaptés à la demande. « On vient tout juste de faire le démarrage ».

L’entreprise s’est diversifiée au cours des dernières années et, entre autres, le mouvement vers le domaine pharmaceutique s’est avéré bien inspiré en 2020. Les moulins à papier ont baissé un peu, mais la demande a augmenté dans l’alimentaire et le pharmaceutique (tampons alcoolisés, etc.). Les hôpitaux américains en redemandent sans cesse. « Nous sommes devenus essentiels et on a rendu nos fournisseurs essentiels. Nous faisions déjà ces produits, mais nous avons maintenant une meilleure technologie. ». M. Jutras reconnaît toutefois que les mesures sanitaires (masques, distanciation, etc.) imposées par la Covid-19 ont affecté la productivité. « C’est beaucoup de gestion, mais on travaille depuis le début avec la Santé publique. Ce qui a fait le plus mal, c’est la Covid en Chine, d’où venait notre aluminium. Il était bloqué là-bas. Mais on s’en est très bien sorti quand même ! Nous sommes en ascension nous prévoyons un développement de nouveaux produits l’an prochain. »

