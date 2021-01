Les jeunes et l’emploi en temps de pandémie

Le Carrefour jeunesse-emploi demeure une ressource précieuse pour les jeunes adultes surtout en cette période très spéciale que nous traversons. Trouver sa place et décrocher un emploi quand on perd tous ses repères… pas toujours facile.

Le Carrefour jeunesse-emploi des comtés de Richmond et Drummond–Bois-Francs offre des services gratuits aux jeunes depuis plus de 20 ans à Richmond. Les jeunes adultes y trouvent de l’aide pour décider d’un plan de carrière, pour connaître les options de formations disponibles, pour développer des compétences et finalement pour avoir accès à des outils qui permettent de décrocher l’emploi convoité.

Est-ce que le marché du travail a changé depuis l’arrivée de la COVID-19 ? C’est indéniable, cependant ce n’est pas nécessairement négatif à tous points de vue. Certains secteurs d’emploi se sont refermés tandis que d’autres se sont élargis. De belles opportunités d’emploi sont toujours là. Nous vivons plus de compétitivité pour décrocher des emplois dans les secteurs où il y a eu plusieurs fermetures, mais la pénurie d’emploi est toujours présente pour de nombreux postes. Les jeunes qui détiennent un diplôme sont avantagés dans ce marché du travail en transformation.

Est-ce que la façon de décrocher un emploi a changé elle aussi ? Eh bien oui ! On rencontre maintenant des employeurs qui passent des entrevues en virtuel. Les chercheurs d’emploi doivent donc maîtriser un nouveau mode d’entrevue en virtuel. Parmi les habiletés recherchées, l’autonomie et les compétences en littératie numérique ont la cote.

Au final, les conseillers en emploi du Carrefour jeunesse-emploi sont là pour informer et pour outiller les jeunes face à un marché du travail en pleine transformation. Pour les aider à saisir les opportunités et pour les aider à comprendre les nouvelles exigences du marché du travail.

À propos du Carrefour jeunesse-emploi

Propulseur de talents, le Carrefour jeunesse-emploi des comtés de Richmond et Drummond–Bois-Francs est la porte d’entrée des chercheurs d’emploi de 16 à 35 ans.

Texte de Sylvie Bibeau, directrice générale du Carrefour Jeunesse Emploi