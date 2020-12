Survol de l’action communautaire du Val-Saint-François : Vitale à l’économie régionale !

Au Québec, l’action communautaire est fortement présente sur tous les territoires. On entend par cette expression, des organismes fondés par des citoyennes et des citoyens dans le but de répondre, de manière alternative, à des besoins sociaux, économiques, environnementaux ou culturels par exemple.

Dans le Val-Saint-François, une MRC à caractère rural, on dénombre près d’une vingtaine d’organisations qui se définissent comme des groupes d’action communautaire. Ces groupes, très enracinés dans leurs communautés, ont des traits similaires. Ils ont tous un conseil d’administration composé de gens de la communauté, un lieu pour offrir des services ou des activités et du personnel pour mettre en œuvre leurs missions, leurs approches et leurs pratiques.

Aussi, il est important de savoir que notre MRC n’est pas comme les autres. Nous avons la particularité d’avoir plusieurs milieux d’appartenance (ce qu’on appelle des pôles) : la région de Richmond, la région de Valcourt et la région de Windsor. Ces territoires locaux représentent des espaces reconnus par diverses organisations telles que les chambres de commerce, les trois entités CLSC ou encore les groupes d’action communautaire. Ainsi, on retrouve dans la MRC des organismes qui couvrent des territoires locaux, c’est-à-dire qui offrent des services ou des activités pour la population d’un pôle, et des organismes qui couvrent l’ensemble de la MRC. Également, il y a des organismes situés à Sherbrooke qui s’avèrent très présents sur notre territoire pour améliorer la qualité de vie de nos concitoyennes et concitoyens.

En sommes, on retrouve des centres d’action bénévoles, des maisons de jeunes, des carrefours jeunesse emploi, des cuisines collectives, des groupes culturels, un centre des femmes, des centres communautaires, un organisme de transport, des CPE, un organisme en employabilité, etc. Il est possible de découvrir ces organismes d’actions communautaires par le biais de leur site internet, leur page Facebook ou encore en les contactant par téléphone. Leurs coordonnées sont disponibles, notamment, sur le site de la CDC du Val-Saint-François : entre-val.blogspot.com sous l’ongle membres… bonne découverte !

Texte de Diegp Scalzo, directeur de la Corporation de développement communautaire