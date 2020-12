Opportunités d’emplois pour le Val

« Notre mission est de mettre en marché des accessoires pour rendre la vie des utilisateurs de véhicules récréatifs encore plus agréable ! Leur permettre d’améliorer la qualité de leurs randonnées, d’augmenter le plaisir, sans compromis sur la sécurité. » C’est ce qu’a déclaré Karyn Lebrun, directrice Ventes et Marketing au Groupe Qualipièces, lors de notre entretien.

Le Groupe Qualipièces réunit trois entreprises. Il y a d’abord l’entreprise Qualipièces, qui conçoit et fabrique des accessoires pour les motoneiges de sentiers. Parmi ses produits vedettes, on retrouve les RollerSkiMD, des systèmes de roues autorétractables, les Trail BlizzerMD, des racloirs à glace servant à lubrifier et refroidir la chenille du véhicule, ainsi que les Top GoldMD, des lisses dont la réputation n’est plus à faire. Il y a ensuite l’entreprise B-PWR, qui conçoit et fabrique une multitude de produits pour les motoneiges hors-pistes. Les ensembles de suspensions et les pare-chocs font partie des produits les plus en demande. Enfin, l’entreprise ASIO Evo, concepteur et fabricant de lumières adaptatives pour véhicules hors route, vient compléter le trio. Ce groupe a maintenant des locaux à Valcourt et ils en sont à construire une toute nouvelle équipe.

Dans le contexte actuel, les sports motorisés sont populaires. Que l’on parle de motoneiges, de VTT, ou de véhicules côte à côte, l’industrie est en effervescence. « Ça fait augmenter la demande pour nos produits ! Ça va aussi nous permettre de tester ceux en développement. Nos planches à dessin en sont remplies ! Pour cette raison, nous avons besoin d’ingénieurs, de concepteurs et de techniciens », de préciser madame Lebrun.

Elle ajoute : « Nous cherchons des gens qui ont envie de s’amuser, des passionnés de sports motorisés. Un des avantages de faire partie d’une PME comme la nôtre, c’est de pouvoir participer au processus de développement du début à la fin, de l’idée jusqu’aux essais physiques. On peut toucher à tout, les défis sont hyper stimulants, chaque jour est différent. Les structures que nous avons mises en place sont axées sur l’humain. Elles favorisent la créativité, le travail d’équipe et les ajustements rapides. »

Avis aux intéressés !

Texte d'Anick Dalpé, consultante - communications et relations médias Groupe Qualipièces