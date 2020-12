Cinq ans de succès pour le Parc d’affaires de la 55

Windsor - Le Comité de Développement économique de la Ville de Windsor (CDEW) souffle cinq bougies cette année, et nous ne pouvons qu’être fiers du chemin parcouru depuis 2015. Rappelons-nous que la construction d’un nouveau parc industriel en bordure de l’autoroute 55 ainsi que sa mise en marché était une motivation centrale à la création du CDEW. Aujourd’hui, nous pouvons dire que c’est mission réussie !

Le Parc d’affaires de la 55, c’est un peu plus de 2 millions de pieds carrés qui ont été développés afin d’accueillir des entreprises désireuses de propulser leurs affaires.

En cinq ans, pas moins de trois phases ont été finalisées. La première, qui se situe à l’entrée du parc, a rapidement été vendue au Groupe Laroche qui développera un pôle commercial. La deuxième phase, quant à elle, a été un succès avec l’arrivée d’entreprises de renom telles que Masonite, Profusion, la microbrasserie La Confrérie Artisans Brasseurs ainsi que les Gars de Saucisse, sans compter l’arrivée éventuelle du poste de la Sûreté du Québec (SQ) du Val-Saint-François. En ce qui concerne la troisième phase, il ne reste qu’un terrain à vendre avec l’arrivée de Dusco et Coffrage GD, entre autres.

Au total, plus 25 M$ d’investissements privés et publics ont été injectés afin de dynamiser le développement économique de la Ville de Windsor. La rapidité du développement fut telle, que le CDEW ainsi que la Ville de Windsor envisagent actuellement le début des travaux d’une quatrième phase d’ici 2022. Des discussions actives et sérieuses sont déjà en cours avec de nouveaux joueurs grandement intéressés.

Il est important de souligner que ces nombreuses arrivées dans le Parc d’affaires de la 55 représentent un gain pour l’ensemble de la communauté. La création du Parc a non seulement permis de créer 27 emplois et d’en consolider 300, mais a contribué au maintien de ces emplois dans la région du Val-Saint-François.

Bref, les membres du conseil municipal ont visé juste en 2015 alors qu’ils mettaient sur pied le CDEW. Le développement économique d’une région passe par notre capacité à soutenir les entreprises dans leur projet de développement et de croissance. Le succès des entreprises qui s’établissent chez nous accroît considérablement l’attractivité de notre ville, qui rayonne par son économie locale dynamique. Nous sommes très fiers du chemin parcouru au cours des cinq dernières années, et nous sommes maintenant en route vers de nouveaux succès !

Yvon Paquin Président du Comité de développement économique de Windsor

« Nous avons été très bien accompagnés par le CDEW dans nos projets d’expansion. Notre arrivée au Parc d’affaire de la 55 nous permet de produire 10 fois plus de marchandise, donc nous pouvons maintenant conquérir de nouveaux marchés! »

Bryce Patriquin, copropriétaire de Les Gars de Saucisse.

« Depuis que nous profitons de la vitrine autoroutière aux abords de la 55, nous jouissons d’une notoriété bonifiée. L’approvisionnement de nos deux sites de production est plus fluide et nous avons bonne confiance que cette nouvelle visibilité nous aidera à attirer de nouveaux employés. En résumé, cet emplacement est gagnant pour Masonite. »

Richard Lessard, directeur d’usine chez Masonite