Des solutions automatisées efficaces et personnalisées

Vous possédez une entreprise acéricole ou vous œuvrez dans le domaine de la transformation des produits de l’érable ? Grâce aux diverses solutions d’emballage et de transformation automatisées proposées par Automation DR, vous économiserez temps et argent, en plus d’obtenir une précision inégalée.

Une entreprise bien de chez nous

Depuis plus de 10 ans, l’entreprise de Lawrenceville, propriété de Daniel Royer, offre des services de conception, de vente et de soutien technique pour tous les appareils liés à l’automation, autant pour le remplissage que le cannage. Automation DR a également développé sa propre machine à beurre d’érable.

Avec ses nombreux équipements, Automation DR vous permet d’optimiser le temps d’emballage et de remplissage, tout en obtenant des mesures précises. À titre d’exemple, le carrousel pour cannage remplit la canne, dépose le couvercle sur celle-ci et la scelle, avec une production pouvant atteindre 400 cannes à l’heure. Aussi, tout en étant ergonomique et en réduisant les besoins de main-d’œuvre, il permet le dosage du sirop par gravité et le contrôle du niveau voulu. Quant à la remplisseuse électronique pour canne, sa cadence de remplissage d’environ 5 secondes par canne offre un excellent rendement.

Un service personnalisé

Outre son expertise, le service à la clientèle est l’une des forces d’Automation DR. En effet, quels que soient vos besoins ou projets, Daniel Royer vous conseillera en vous proposant le produit idéal ou en adaptant des appareils existants selon vos spécifications.

En plus des entreprises acéricoles, Automation DR est aussi en mesure d’optimiser l’emballage automatisé d’autres types de produits liquides tels que le miel et le sirop de sureau. Pour découvrir une gamme complète d’appareils performants, fiables et faciles d’entretien, contactez l’équipe d’Automation DR. Vous passerez ainsi, vous aussi, de l’imagination à l’efficacité en matière de solutions d’emballage et de transformation automatisées.

