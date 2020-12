Nuvac, traitement écologique pour respecter les normes de l’environnement.

Nuvac Éco-Science est une entreprise en biotechnologie environnementale comptant 17 ans d’expertise en développement, fabrication et commercialisation de produits biotechnologiques. Nuvac Eco-Science inc. est une entreprise spécialisée dans le développement de produits à base de bactéries et d’enzymes utilisés en agriculture (fertilisation des sols et traitements des lisiers), en santé animale (additif alimentaire et produits de soins de santé) ainsi que pour le traitement des eaux usées municipales. Il est également prévu qu’une gamme de produits probiotiques destinée à la santé humaine soit commercialisée en 2021.

L’environnement est au cœur des décisions d’affaires de l’entreprise. Nuvac Éco-Science inc. a pour mission de proposer des solutions de remplacement écologiques aux produits chimiques, et ce, à des coûts concurrentiels. Et ça marche !

Des villes, des agriculteurs, des producteurs agroalimentaires sont actuellement utilisateurs de ces procédés technologiques. Tous sont étonnés de l’efficacité des interventions et des économies de coûts découlant de nos interventions, et ce, sans affecter les in- frastructures en place nous rappelle M. Bruno Demers, Vice-Président de l’entreprise.

Certains produits sont disponibles en ligne au Canada et aux États-Unis. Nous invitons les utilisateurs à communiquer avec l’entreprise pour adapter les solutions environnementales à leurs besoins.

Nuvac Éco-Science inc. utilise une association de bactéries naturellement présentes dans la nature pour élaborer des recettes technologiques d’interventions spécifiques aux enjeux de traitement, de décontamination ou de santé animale. Respectueux de l’environnement, l’entreprise se fait un point d’honneur à développer des solutions écologiques sans l’utilisation de composé chimique.

Les solutions technologiques brevetées de Nuvac Éco-Science inc. se distinguent de toutes autres interventions qui pourraient exister sur le marché. Elles diminuent entre autres les temps de traitement, de décontamination voire même les coûts de disposition des boues usées. Nuvac Éco-Science inc. utilise uniquement des produits reconnus par les normes de Santé Canada.

Nuvac Éco-Science inc. a sélectionné une association de bactéries naturelles pour développer des traitements performants visant la dégradation de matières résiduelles organiques, à des coûts compétitifs.

Grâce aux nombreux partenariats de Nuvac Éco-Science inc. avec des universités, l’entreprise a pu développer divers produits certifiés qui répondent aux besoins et aux demandes de ses clients préoccupés par les ravages des produits chimiques.

