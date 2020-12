Trois quarts de siècle succès !

Windsor - Fondée à la fin de la Seconde Guerre mondiale, Herwood inc., de Windsor, est une entreprise familiale de fabrication de palettes de bois à la tête de laquelle quatre générations se sont succédé. Savoir-faire, vision et valeurs humaines fortes ont permis à l’organisation de prospérer depuis 75 ans. Rencontre avec le président, Jason Wheeler, 47 ans, petit-fils du fondateur Henry Wheeler.

Joueur essentiel dans l’économie, Herwood inc. n’a pas connu de creux de vague en raison de la Covid-19. « Nous avons été épargnés, car l’utilisation des palettes par nos clients est très variée, explique-t-il. En effet, ils évoluent dans le domaine des entreprises pharmaceutiques, industrielles, de l’alimentation, de la fabrication et du transport. Nous offrons également un programme complet de recyclage permettant d’éviter à de nombreuses usines la difficile et dispendieuse tâche de disposer de leurs palettes de bois. Après les avoir récupérées, nous les transformons pour qu’elles soient recyclées dans la production de biomasse, de granules de chauffage, etc. C’est bon pour les entreprises cherchant à désencombrer leur entrepôt autant que pour l’environnement ! »

La relève…

Même si l’entreprise ne connaît pas de crise, elle éprouve du mal à attirer des travailleurs. « Bon an mal an, une cinquantaine d’employés œuvrent ici, explique M. Wheeler. On produit entre 13 000 et 15 000 palettes par jour, soit 3,5 millions et plus chaque année. Et la difficulté de recruter est bien réelle, se désole-t-il. Le transport en région, ça a toujours été compliqué. Par exemple, beaucoup de gens paient un loyer à Sherbrooke, mais n’ont pas de voiture. Ils devraient s’installer ici, et pour le même prix, devenir propriétaires ! Il faudrait que la MRC et la ville travaillent sur un modèle Habiter et Travailler à Windsor. »

« Certaines compagnies vont jusqu’à créer leur propre service d’autobus pour véhiculer leurs employés, poursuit-il. Ici, avec le développement du parc industriel, les travailleurs sont en demande. Il faut trouver des solutions… Et créer de la sociabilité chez nos jeunes. À force de vivre derrière leur écran, ils sont anxieux et un peu déconnectés de la réalité. C’est dommage, car notre entreprise à beaucoup à offrir ! » Espérons que la relève sera présente pour poursuivre la belle histoire de Herwood inc.

facebook.com/hwpherwood herwood.ca/fr