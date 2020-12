Transformer le sirop d’érable en produits alcoolisés d’exception

La maison Nokomis c’est quoi ?

La Maison Nokomis est lancée et s’établit à Stoke en 2017. La Maison Nokomis s’est donné comme mission d’offrir des produits haut de gamme, accessibles et uniques qui mettent en valeur la plus belle ressource du Québec, le sirop d’érable. Aucun produit chimique n’est ajouté. L’entreprise travaille avec des producteurs de sirop d’érable locaux. Le sirop d’érable est sélectionné, goûté et classé afin d’offrir une expérience unique à ses clients.

En 2018, La Maison Nokomis arrive au marché avec son vin d’érable Legende qui aujourd’hui est double médaillé d’or à La Coupe des Nations.

Fin 2019, La Maison Nokomis lance Origines. Une liqueur d ‘érable qui est élevé en fût de calvados, complètement différent de tout ce qui offert sur le marché et remporte aussi la médaille d’or à La Coupe des Nations.

2020, une année chargée

Malgré la crise de la Covid, l’entreprise a lancé en moins de 6 mois, 2 nouveaux produits à la SAQ. Legende et Origines sont disponibles au SAQ.com et dans la plupart des SAQ du Val Saint-François.

L’entreprise vient tout juste d’emménager dans ses nouveaux locaux au 155-B sur la route 216 à Stoke (voisin du Garde-Manger). Avec la croissance qui se poursuit et les projets d’expansion des deux propriétaires, Jonathan L’Heureux et Marco Vachon c’était devenu incontournable. L’entreprise a triplé sa capacité de production en effectuant ce changement.

Texte de la Maison Nokomis