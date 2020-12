Domtar continue d’investir pour l’avenir

Windsor - En moins de deux ans, Domtar a réalisé trois projets majeurs à son usine de Windsor pour maintenir la fiabilité et la productivité de ses opérations.

En mars 2019 débutait le projet de modernisation de la cour à bois au coût de 37 M$ afin de remplacer deux lignes de transformation de la fibre par la construction d’une nouvelle ligne multilongueur. Ce projet d’envergure a modifié les méthodes de travail de la récolte d’arbres en forêt, au transport et à la manutention du bois jusqu’à la transformation du bois. Après un démarrage en décembre 2019, les premiers mois de l’année 2020 ont été consacrés à l’ajustement des équipements et l’apprentissage des nouvelles techniques de production. « Ce projet est le résultat d’un grand travail d’équipe où tous les intervenants, employés, fournisseurs et entrepreneurs ont collaboré à sa réussite.» , souligne Sylvain Bricault, directeur général de l’usine de Windsor.

Ensuite, le projet du diffuseur, un investissement de 19 M$, consistait à remplacer le diffuseur atmosphérique en place depuis 2009 par un nouveau pour améliorer l’efficacité et la qualité de lavage de la pâte et réduire l’utilisation de produits chimiques. Attendu en début d’année, l’équipement a d’abord subi les impacts de la crise ferroviaire puis ceux de la Covid-19 retardant la livraison sur le site de l’usine. Le 22 mai dernier, Domtar a installé, à l’aide d’une grue de 1500 tonnes, le nouveau diffuseur pressurisé à son usine de Windsor. Le démarrage du nouvel équipement a eu lieu en novembre.

Pendant la période estivale 2020, Domtar a procédé au remplacement du câble électrique entre ses installations situées le long de la rivière Saint-François et l’usine au coût de 2,8 M$. Le câble avait atteint sa durée de vie utile, augmentant les risques de fiabilité des opérations.

« Ces investissements témoignent de la confiance de Domtar envers l’usine de Windsor. Nos employés sont mobilisés à constamment améliorer nos façons de faire pour assurer l’avenir de notre usine et notre communauté en toute sécurité.» ajoute Monsieur Bricault.

En 2021, l’entreprise procédera à la mise à niveau de sa machine à papier no 7 et regarde vers l’avenir.

Texte de Providence Cloutier, conseillère aux communications - Domtar