Valcourt 2030 : une recette gagnante qui mise sur des ingrédients locaux

Valcourt - Depuis 5 ans, l’OBNL Valcourt 2030 stimule la participation citoyenne et le développement communautaire. Cette structure se veut un outil accessible pour les citoyens et se base sur les défis locaux pour orienter son plan d’action.

Le secret de cette recette gagnante : les ingrédients locaux qui y sont intégrés.

En effet, depuis sa création, stimulée par des acteurs locaux désireux de voir le Grand Valcourt s’épanouir, Valcourt 2030 a pu rassembler les efforts des citoyens, des organismes et des entreprises autour de projets communs reliés à l’attractivité, la rétention et l’intégration de la population, la mise en valeur du milieu, la diversification économique et la diversification de l’offre scolaire.

Formé de partenaires financiers locaux, d’organismes partenaires et de citoyens motivés à développer leur milieu de vie, le noyau solide de l’organisme permet la réalisation de projets tels que le déploiement d’un comité d’accueil local, l’obtention des classes de 5e secondaire à Valcourt, la francisation des travailleurs étrangers, la construction de la piste pumptrack, la mise en place d’un marché public et la création d’un comité culturel.

D’ailleurs, citoyens et partenaires du Grand Valcourt, nous aurons bientôt besoin de vos suggestions et de votre participation pour notre nouvelle planification stratégique !

Il est évident que les 8 derniers mois n’ont pas été évidents. Malgré tout, notre noyau local a su rester mobilisé pour soutenir la communauté à travers cette épreuve. Les projets ont été modifiés ; notre communauté a pu continuer de progresser.

Sans nommer toutes les actions menées collectivement avant ou depuis le début la pandémie, je prends cette occasion pour remercier tous ceux et celles qui s’impliquent dans cette structure commune qui nous permet de dynamiser notre milieu, peu importe le contexte dans lequel nous nous retrouvons. Merci de faire partie de cette recette gagnante à saveur locale !

Texte par Kevin Bombardier, coordonateur de Valcourt 2030.