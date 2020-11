Val-Joli - La famille Maurice ne chôme pas ! À la barre d’Élevage M. Maurice à Val-Joli, elle exploite une ferme avicole de 10 300 poules pondeuses. Pour des œufs de consommation blancs de spécialité « poules en liberté ». C’est la première entreprise de production d’œufs dans le Val-Saint-François. Tania, 35 ans, et Martin, 40 ans, sont aussi les parents de trois jeunes enfants.

Martin Maurice a grandi sur la ferme laitière de son père à Saint-Claude. Puis, après beaucoup de préparation, il a démarré son entreprise en 2017 avec l’aide de Tania, sa conjointe, qui s’occupe du côté administratif. « Nos bâtiments à la fine pointe de la technologie sont dotés de système de caméras, de réglage des ventilateurs à partir de la maison, etc., on voit tout ce qui se passe, explique-t-il. On abrite un cheptel avicole qui grossit d’année en année. Nous sommes certifiés pour en accueillir 18 000. »

En cage, au sol ou en plein air?

Les poules qui évoluent en liberté, élevées dans un système de volières, circulent dans des poulaillers à aires ouvertes équipés de nids et de perchoirs. « Pour moi, c’était un critère essentiel, précise Tania. Le contact avec elles est bonifié. Ça impressionne quelquefois nos enfants qui font le train avec nous chaque jour ! Voir autant d’animaux autour de soi, quand on est petit, c’est impression-nant ! » Leur catégorie se situe juste avant celle des œufs biologiques. Cette dernière exige que les poules soient libres d’aller à l’extérieur et qu’elles soient nourries de grains biologiques.

Membre du mouvement coopératif Nutri-Œuf, un des plus gros joueurs canadiens, les jeunes entrepreneurs écoulent entièrement leur production sans accuser de perte. « Cela dit, nous sommes un marché de proximité et on aime vendre directement de la ferme, confie Tania. Notre kiosque libre-service est ouvert 7 jours sur 7. Et depuis la Covid, celui-ci se porte bien ! »

Chaque défi n’est-il pas une occasion d’enrichir un savoir-faire? Pour ce couple de producteurs partis de zéro pour en arriver à une telle entreprise, cela va de soi. C’est plutôt une bonne nouvelle pour les consommateurs et les animaux!

