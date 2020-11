Acheter un bien ou un service localement, c’est investir dans le développement de sa communauté

St-François-Xavier - Cette édition 2020 du cahier spécial de la Vie économique dans la MRC du Val-Saint-François marque son 10e anniversaire. Déjà dix ans que les municipalités du territoire sont mises en valeur par notre journal régional Les Actualités-L’Étincelle. Au-travers des pages de ces cahiers, les citoyens ont découvert ou redécouvert les entreprises de chez nous, leurs propriétaires ainsi que les intervenants qui travaillent avec eux afin que les projets se réalisent sur notre territoire, dans notre municipalité, dans notre quartier.

Tous, nous nous souviendrons de 2020. Au nom du conseil municipal de Saint-François-Xavier-de-Brompton que je représente, je fais le souhait que tous, nous nous souvenions de 2020 comme de l’année où nous aurons (re)commencé à faire le p’tit détour nécessaire pour nous approvisionner chez l’agriculteur du rang d’à côté, l’année où les visites fréquentes à notre marché ou dépanneur local nous auront permis de connaitre et d’échanger avec nos voisins, l’année où nos choix de consommation nous auront permis de participer positivement à la vie économique de notre communauté.

Faire le choix d’acheter un bien ou un service localement, c’est décider d’injecter directement des sommes dans le développement local de notre milieu. Transiger avec nos gens d’affaires, c’est nous assurer d’obtenir un service personnalisé de qualité supérieur et de participer aux retombées directes et indirectes de chacun de nos achats.

En effet, les activités formelles et informelles mises sur pied par nos organismes créatifs qui permettent encore aux gens de se rencontrer, de socialiser, d’échanger sur les décisions de la municipalité et de prendre des nouvelles des uns et des autres sont possibles parce que nos entrepreneurs et nos commerçants les soutiennent financièrement ou en biens et services. Même en ces temps difficiles pour eux, nos entrepreneurs et commerçants locaux répondent quand même présents pour offrir aux citoyens, c’est-à-dire à nous tous, une vie communautaire la plus normale possible. Si eux sont là pour nous permettre de vaquer à nos occupations en diminuant notre souci de s’approvisionner, il est normal que nous aussi, nous soyons là pour eux en les priorisant dans nos habitudes d’achat et de consommation.

Texte de Gérard Messier, Maire de la municipalité de St-François-Xavier-de-Brompton