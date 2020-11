St-Claude - Située dans la MRC du Val-Saint-François, la municipalité de Saint-Claude vous ouvre grand ses portes. Entouré de paysages à couper le souffle et du lac Boissonnault, Saint-Claude est un endroit où il fait bon vivre. Tout au long de l’année, les citoyens sont invités à participer à plusieurs évènements dans le but de se divertir. Vous aurez également l’occasion de faire la connaissance avec des citoyens et de créer un lien d’attachement envers la communauté. Chaque année, la municipalité est fière d’organiser le Plaisir d’hiver, le camp de jour, la fête foraine et bien d’autres. Nous travaillons fort pour vous proposer des activités qui concordent avec les intérêts et les besoins de la population. Il est également primordial pour nous de supporter nos citoyens en offrant plusieurs services et programmes en collaboration avec des organismes de la région. Par exemple, chaque année, la municipalité offre un cadeau à tous les parents qui ont agrandi leur famille. Vous pouvez retrouver facilement tous les programmes et services sur notre site internet, le journal et notre page Facebook. En effet, tous nos citoyens ont accès à l’infomunicipal mensuel afin d’être bien informés. Notre équipe est également disponible pour répondre à toutes vos questions et suggestions.