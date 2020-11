Courtval inc. : Une expertise industrielle certifiée axée sur la diversification

Valcourt(RL) - Fondée en 1982 par M. Réal Bombardier, l’entreprise Courtval offrait à l’époque une gamme de service dans les domaines de l’hydraulique, de la soudure ainsi qu’en usinage à une clientèle qui se voulait essentiellement locale. C’est au tournant des années 1990 que l’entreprise a amorcé un virage important de son histoire en intégrant le volet industriel à son créneau d’activités. Fort de partenariats d’envergures avec des industries, telle que BRP notamment, Courtval inc. a pu dès lors implanter ses bases d’expertises qui ont su propulser la compagnie à un niveau supérieur dans le domaine de la conception, la fabrication et l’installation d’équipements industriels sur mesure.

Si M. Réal Bombardier demeure toujours actionnaire, l’entreprise est aujourd’hui dirigée par deux autres associés en les personnes de Steve Bombardier (fils du fondateur) et de Daniel Beauregard. Comptant sur l’apport et le professionnalisme de sa quarantaine d’employés, Courtval a su se démarquer au cours des dernières années en s’inscrivant comme étant une entreprise offrant des ressources certifiées, novatrices et diversifiées dans les domaines privés, commerciaux, industriels et de l’aéronautique. Ainsi, depuis 2016 le spécialiste industriel valcourtois fabrique également des supports de moteurs pour le domaine de l’aviation. Après avoir œuvré pendant quelques années dans une seconde usine non loin des bâtiments principaux situés au 5697, chemin de l’aéroport, les dirigeants de l’entreprise décidèrent de rapatrier l’ensemble des opérations sous un même toit à cet endroit.

« Cela faisait quelque temps déjà que nous réfléchissions à la possibilité d’unifier en un seul point de production l’ensemble de nos activités. Finalement, l’an dernier nous avons officialisé le projet et lancé des travaux d’agrandis-sement qui se sont terminés en cours d’année. Ces derniers sont venus en quelques sortes doubler notre espace et notre capacité de production. Il s’agit d’un investissement direct de 2,5 M$, qui nous permettra de gagner en espace et répondre encore plus efficacement aux différentes demandes de nos clients. Nous avons maintenant la chance de pouvoir compter sur un système de peinture ultra performant, une salle de grenaillage aux dimensions spécialement adaptées, ainsi que des secteurs d’usinage et de conceptions beaucoup plus fluides et ergonomiques», confia M. Steve Bombardier. Ce dernier indiqua également une amélioration de l’espace de travail dans la partie de l’usine abritant la fabrication de ses équipements de levages sur rails Melpha. Ayant fait l’acquisition en 2007 de cette division indépendante autrefois basée à Boisbriand, Courtval est présentement le seul fabricant du genre au Québec sinon au pays, alors que la majorité des autres manufacturiers de ce type d’équipement se trouvent majoritairement aux États-Unis et en Europe.

« Avec tout ce qui se passe dans le monde en raison de la pandémie, nous sommes plutôt satisfaits de pouvoir compter sur une diversification de produits et services. Notre gamme de produits Melpha est présentement très en demande un peu partout et nous sommes confiant de voir cette division gagner en popularité au cours de la prochaine année. L’entreprise est en bonne position malgré les aléas des derniers mois, mais il est tout de même très important pour nous de faire preuve de prudence et de consolider nos acquis, tout en gardant notre expertise axée sur l’avenir. » conclut, M. Bombardier