La Chambre de Commerce et d’entrepreneuriat des Sources se distingue au Gala de la FCCQ

MRC des Sources (RL) - La Fédération des chambres de commerce du Québec, a profité de son grand Gala 2020, présenté en formule virtuelle par le Régime d’assurance collective des chambres de commerce (RACCC) la semaine dernière, pour remettre une distinction à la CCES.

Lauréate dans la catégorie Chambre de commerce de l’année Petite chambre (moins de 200 membres), la CCES voit ainsi son dynamisme, sa rigueur et ses accomplissements êtres récompensés.

Le président de la chambre de commerce et d’entrepreneuriat des Sources, M. Thomas Deshaies, s’est évidemment montré très heureux de cette distinction reçue. « Il nous fait plaisir de remporter ce prix du Gala des chambres. Je tiens à souligner le travail dévoué des administrateurs et de l’équipe de la CCES. Nous sommes fiers de notre capacité à rebondir et à développer des projets qui touchent les entreprises de la MRC des Sources. Félicitations à tous les finalistes et lauréats du Gala. », mentionna-t-il.

« Cette marque de reconnaissance offerte dans le cadre du concours prend aujourd’hui tout son sens. Les chambres de commerce du Québec et leurs équipes travaillent sans relâche depuis plusieurs mois pour maintenir à flot l’économie de nos régions. Leur connaissance des acteurs, des enjeux, et des réalités du terrain permettent d’offrir les meilleurs outils à nos entreprises et elles contribuent de près à leur développement. Je tiens à offrir mes plus sincères félicitations à la CCES et à son équipe. Vous êtes des partenaires remarquables et nous avons la chance de pouvoir compter sur votre savoir-faire et votre expertise pour construire ensemble un Québec plus fort et prospère. », déclara Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

Au total, ils étaient plus de 21 finalistes réparties au sein de cinq catégories de, soit : Projet innovant, Hommage au bénévolat, Leadership, ainsi que Chambre de l’année (Petite et Grande).