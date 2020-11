Des investissements de plus de 750 000 $ pour venir en aide à deux organismes de soutien aux familles

Asbestos(RL) — Le lundi 9 novembre dernier le député de Richmond M. André Bachand, annonçait au nom du ministre de la famille Mathieu Lacombe, une aide gouvernementale supplémentaire de 755 050 $ répartie sur cinq ans, à deux organismes communautaires qui soutiennent les familles de la circonscription. Les organismes qui se verront octroyer cette aide financière leur permettant de bénéficier des moyens nécessaires à la réalisation de leur mission sont la maison des familles Famillaction d’Asbestos ainsi que la maison de la famille Les Arbrisseaux de Windsor. Il est important de mentionner que la distribution des sommes diverge d’un organisme à un autre en raison du plan, qui est celui d’octroyer une bonification au financement actuel, et ce, jusqu’à concurrence de 130 000 $ par année chacun.

Concrètement, cela représente un montant de 34 343 $ qui sera ajouté annuellement au financement de la maison des familles Famillaction, alors que celle des Arbrisseaux recevra pour sa part la somme de 116 667 $. C’est donc dire qu’au terme des cinq prochaines années, Famillaction aura obtenu un supplément au programme de financement OCF (organismes communautaires familles) de l’ordre de 171 715 $, alors que la maison les Arbrisseaux aura quant à elle reçu 583 335 $ de la part du provincial. Ces sommes découlent directement de l’enveloppe de 85 M$ que le gouvernement injecte parmi 280 organismes de soutiens aux familles à travers le Québec, afin d’épauler davantage les ressources de premières lignes sur le terrain. À noter qu’en plus des bonifications présentées ci-haut, le gouvernement annonce qu’il soutiendra également plus d’une vingtaine d’organismes reconnus qui recevaient peu de financement jusque-là, ainsi que des haltes-garderies communautaires.

« Le gouvernement est à l’écoute des besoins des familles du Québec. L’annonce du financement supplémentaire des OCF va en ce sens. C’est une excellente nouvelle pour les familles de la circonscription de Richmond. Je suis heureux de savoir que des organismes communautaires sont présents auprès des parents et des familles de ma région et surtout, qu’ils auront les moyens d’intervenir de façon constante, principalement en ces temps difficiles. » De souligner le député de Richmond, André Bachand.

« Je suis heureux d’annoncer cet investissement important pour soutenir les organismes communautaires qui travaillent auprès des familles en leur offrant un financement durable, mais surtout équitable pour tous, ce que n’a fait aucun autre gouvernement. Comme ministre de la Famille, je trouve important que ces organismes puissent avoir les moyens de répondre aux besoins des familles, surtout dans le contexte difficile que nous vivons présentement. Je tiens à saluer le travail exceptionnel des intervenants qui se trouvent directement sur le terrain. Vous faites une différence dans la vie de nos enfants, en plus de soutenir de nombreux parents. » Commenta par voie de communiqué, le ministre Mathieu Lacombe

« L’annonce du ministre de la Famille représente pour La Maison des Familles FamillAction une belle reconnaissance du travail effectué auprès des familles depuis près de 15 ans dans la MRC. Les organismes communautaires famille ont su démontrer qu’ils sont un maillon important dans l’offre de soutien aux familles à travers le Québec, d’autant plus dans le contexte actuel. Cette annonce est donc plus que bienvenue, car elle vient consolider une partie du financement à la mission globale et assurer la pérennité de l’organisme et de ses nombreuses actions pour les familles. » Caroline Payer, directrice générale de la Maison des familles Famillaction

« Ça fait 10 ans que la Maison de la famille Les Arbrisseaux travaille avec très peu de sous pour aider et appuyer les familles de la MRC du Val-St-François. Nous avons fait des miracles avec ce qu’on avait. Ce montant va maintenant nous permettre de créer de nouveaux services et de nouveaux projets que nous pensions, jusqu’à maintenant, impossibles. Je dois vous l’avouer, je ne tiens plus en place depuis cet appel. » Marie-Claude Tardif, directrice générale de la Maison de la Famille Les Arbrisseaux