L’économie circulaire dans le Val-Saint-François .

Val-Saint-François - En mars dernier, la MRC du Val-Saint-François s’est engagée dans la voie de l’économie circulaire par l’embauche d’une coordonnatrice spécialisée dans ce domaine. Le but de cette démarche est d’accompagner les entreprises qui souhaitent optimiser l’utilisation des ressources à travers leurs opérations afin d’en réduire les impacts économiques, sociaux et environnementaux.

Qu’est-ce que l’économie circulaire ? Comme une image vaut mille mots, et afin de vous aider à mieux comprendre ce récent concept, nous avons choisi de vous présenter le portrait d’une entrepreneure du Val-Saint-François qui intègre à ses pratiques plusieurs stratégies de l’économie circulaire.

Écurie Aljarad, Saint-François-Xavier-de-Brompton

En plein cœur des terres agricoles de la municipalité de Saint-François-Xavier-de-Brompton se trouve un centre équin pas comme les autres : l’Écurie Aljarad. Cette ferme éducative, qui a à cœur le bien-être animal, réutilise une panoplie de matériaux recyclés tels que des palettes et de la tôle qui servent à construire ou réparer les bâtiments qui abritent les animaux. Parmi toutes ces constructions, l’une d’entre elle attire notre attention ; les poteaux du manège extérieur où s’entraînent les cavaliers sont reliés entre eux par un réseau de tubulures d’érablière. Et croyez-le ou non, aucun sirop de poteau n’est produit sur ce site!

L’ingénieuse derrière cette idée est la gérante et co-propriétaire du centre, Sarah-Eve Deslandes. Les vieilles tubulures étant vouées à l’enfouissement, il n’a pas été difficile pour Sarah-Eve de trouver les quantités dont elle avait besoin pour réaliser son projet qui permet de prolonger l’usage d’une matière jugée désuète tout en éliminant le besoin de se procurer du matériel neuf.

En plus d’être une solution économique et de constituer un choix environnemental, Sarah-Eve soulève plusieurs avantages à utiliser des tubulures. Selon elle, les tubulures sont :

· Sans entretien, résistant à la neige et au gel

· De couleur bleue, ce qui les rend très visibles pour les chevaux

· Souples, flexibles, et même « déconnectables », en cas de contact, ni l’animal ni le cavalier n’est blessé

· Faciles à réparer

Voici un exemple qui démontre bien comment les déchets des uns peuvent devenir la matière première des autres.

Site internet: https://ecuriealjarad.ca/accueil

Texte par Pascale Roy, coordonnatrice en économie circulaire à la MRC du Val-Saint-François