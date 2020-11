Les SADC et les CAE de l’Estrie ont fait la différence et obtiennent 2,1 M$ de plus pour aider les petites entreprises

East-Angus – Dans le cadre d’une rencontre virtuelle éclair d’Élisabeth Brière, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles, de l’honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l’Agriculture et de Lyne Bessette, députée de Brome-Missisquoi, les SADC et les CAE de l’Estrie dévoilent le bilan de la première phase du FARR-PDC.

Mis en place par le gouvernement du Canada en collaboration avec le Réseau des SADC et CAE, le FARR-PDC a permis d’aider les petites entreprises en région, touchées par la COVID-19, qui n’étaient pas admissibles aux autres programmes du gouvernement. Pour la région de l’Estrie, du 1er juin au 31 août, 5 706 579 $ ont été versés rapidement à 277 entreprises et 17 projets collectifs. Nouveaux investissements

Avec la situation actuelle qui évolue rapidement et devant cette livraison efficace du FARR par les SADC, la secrétaire parlementaire Élisabeth Brière annonce aujourd’hui des investissements supplémentaires du gouvernement du Canada de 2,1 M$ aux SADC et aux CAE de cette région. Plus précisément, les SADC Haut-St-François, Coaticook, Lac-Mégantic et des Sources et les CAE Memphrémagog et Val-St-François pourront compter chacun sur 352 039 $ de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC). Le soutien financier additionnel accordé dans le cadre du FARR 2.0 viendra en aide plus précisément aux entreprises les plus touchées par la crise actuelle.

Pour plus d’informations, les entrepreneurs sont invités à contacter leur SADC ou CAE. Pour trouver la SADC ou le CAE de votre région : sadc-cae.ca

Rappelons que ces investissements régionaux font suite à l’annonce effectuée le 2 octobre dernier par l’honorable Mélanie Joly, de l’ajout de 600 M$ pour l’ensemble du Canada, dont 23,3 M$ pour les SADC et les CAE du Québec.

Résultats du FARR pour l’ensemble du Québec du 1er juin au 31 août 2020

· 71,3 M$ investis, dont 65 M$ en prêt et 6,3 M$ pour de l’aide technique et des projets de développement économique local;

· 2 106 entreprises ont obtenu du financement du FARR;

· 1 346 interventions en aide technique ont été effectuées, comme l’accompagnement d’experts dans l’intégration des technologies, le marketing ou les projections financières, etc.;

· Plus de 180 projets de développement économique ont permis de mettre en place des campagnes d’achat local, des sites de promotion de produits et services offerts aux consommateurs dans leur région ou encore des rendez-vous de formation ou d’informations pour les entrepreneurs;

· 52 % des entreprises financées étaient la propriété de femmes entrepreneures;

· 91 % des entreprises touchées n’avaient reçu aucune autre aide des différentes mesures mises en place par le gouvernement fédéral;

· Les trois principaux secteurs d’activités des entreprises financées sont les services de proximité, le tourisme et les commerces de détail.