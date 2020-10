General Recycled annonce la fin de la construction de sa nouvelle usine à Asbestos

Asbestos – General Recycled est heureuse d’annoncer qu’elle est sur le point d’achever la construction et la mise en opération de sa nouvelle usine de recyclage de textiles à Asbestos, au Québec, où seront traités des vêtements de travail à usage industriel.

« Nous avons lancé General Recycled en 2012 en espérant construire une nouvelle usine de recyclage au Québec, près de notre réseau de fournisseurs, a déclaré Ted Parker, chef de la direction de General Recycled. Je suis heureux d’annoncer que les travaux vont bon train et que notre nouvelle installation devrait être terminée à la mi-octobre. Une fois celle-ci terminée, nous procéderons à l’installation du nouvel équipement de recyclage. Notre objectif est d’avoir une usine pleinement opérationnelle d’ici la fin du quatrième trimestre de 2020. »

« Au cours des deux dernières années, nous avons travaillé en étroite collaboration avec des représentants du gouvernement du Québec, dont Investissement Québec qui en est le mandataire, et de la ville d’Asbestos, incluant la SADC et la MRC, pour implanter General Recycled à Asbestos. Nous tenons à remercier les intervenants du Québec pour leur soutien, en particulier les représentants du gouvernement en Estrie, qui nous ont accordé une aide extraordinaire. Enfin, nous remercions sincèrement la ville d’Asbestos pour sa détermination et son expertise tout au long de ce projet. Nous sommes très heureux que notre usine soit implantée à Asbestos », a affirmé Larry Suzuki, vice-président, Finances.

« Le gouvernement du Québec encourage la réalisation d’initiatives favorisant le développement économique ainsi que la préservation de l’environnement. General Recyled, grâce au développement d’une technologie innovante de recyclage, contribuera à la réduction des répercussions environnementales des fibres aramides. Le gouvernement du Québec est enthousiaste de participer au projet de l’entreprise en appuyant à hauteur de 965 000 $ l’implantation de sa nouvelle usine à Asbestos. Le développement des affaires de General Recycled en Estrie mènera d’ailleurs à la création de plus d’une quinzaine d’emplois dans la région », a souligné André Bachand, député de Richmond.

« Je me réjouis grandement de la réalisation de ce projet, qui contribue à diversifier l’économie de notre région. La MRC des Sources a à cœur d’encourager le démarrage de nouvelles entreprises afin de favoriser et de stimuler la création d’emplois. De plus, General Recycled, spécialisée dans le recyclage de tissus, continue de développer des procédés dans une perspective de développement durable », a ajouté Hugues Grimard, maire d’Asbestos et préfet de la MRC des Sources.