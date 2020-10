Des microsubventions pour soutenir les projets dans les communautés d’expression anglaise

Richmond – Un nouvel appel de projets a été lancé pour les microsubventions « Our Vital Community ». Ce programme local de subvention apporte un support financier aux citoyens et organismes communautaires qui offrent des projets pour la communauté d’expression anglaise dans les MRC des Sources et du Val-Saint-François d’ici mars 2021. Les microsubventions allant jusqu’à 500 $ peuvent être allouées à des individus, des groupes ou organismes communautaires, des écoles ou des municipalités. Les projets choisis pourront également bénéficier du soutien des agents de développement communautaire du CLC de Richmond, Danville & Drummondville.

Le projet des microsubventions « Our Vital Community » fait partie d’un plan d’action soutenu en partenariat par le CLC de Richmond, Danville & Drummondville avec la Commission scolaire Eastern Townships, le CIUSSS-de-l’Estrie-CHUS, la CDC des Sources, ValFamille et l’Association des Townshippers. Ce partenariat, connu sous le nom de « Partenaires pour la vitalité de la communauté d’expression anglaise du Val-Saint-François et des Sources », travaille en collaboration pour créer un impact collectif sur la santé et le bien-être de la communauté anglophone. Ceci en assurant un meilleur accès aux ressources communautaires, en santé et en services sociaux en anglais dans le Val-Saint-François et des Sources. Le partenariat vise aussi à promouvoir l’implication des citoyens et à créer des liens entre eux. Le projet a reçu du soutien financier de la part du CIUSSS-de-l’Estrie-CHUS par le fonds CHSSN financé par Santé Canada, sous le plan d’action pour les langues officielles au Canada, ainsi que de la table de concertation ValFamille.

Les projets peuvent être soumis dès maintenant et jusqu’au 15 novembre, 2020 et doivent prendre place avant le 15 mars 2021. Pour plus d’information et pour soumettre une demande, veuillez visiter le http://richmondhigh.etsb.qc.ca/community ou contacter Siu-Min Jim au 819 826-3702 poste 24026 ou richmondclc@etsb.qc.ca