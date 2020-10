Bilan 2020 de la CCES et adhésion gratuite offerte à toutes les entreprises de la MRC des Sources

MRC des Sources (RL) — Lors de l’assemblée générale annuelle de la Chambre de commerce et d’entrepreneuriat des Sources, qui se tenait virtuellement le vendredi 9 octobre dernier, les membres du conseil d’administration ont tracé le bilan pour le moins particulier de la dernière année en plus d’établir les prévisions de 2021 pour l’organisme d’affaires. Nul besoin de rappeler que la situation sanitaire mondiale aura tôt fait de ralentir les activités du CCES prévues cette année, telles que des ateliers de réseautages, le lancement de la carte touristique, une conférence d’Hydro-Québec de même que le gala Reconnaissance, ce dernier qui s’est vu adapté en mode virtuel un peu plus tard en cours d’année. Ceci dit, la CCES s’est tout de même montrée active en dépit des aléas rencontrés.

« Ayant le mandat de promotion touristique de la MRC des Sources, la CCES a aussi travaillé fort pour mettre en avant les entreprises touristiques du territoire sur les diverses plateformes et médias locaux et régionaux, en plus d’accroître sa présence en ligne. La CCES a aussi mis en place un concours photo qui se poursuit toute l’année et qui permet aux habitants et visiteurs de la MRC de partager des clichés d’attraits coup de cœur de la région. Alors que l’été de la CCES est habituellement calme et consacré à préparer l’année suivante, l’été dernier a été bien occupé. La CCES a mis sur pied deux programmes de formation dans le cadre du PACME : la certification en leadership et habiletés de direction de l’Institut du leadership et une série de formations estivales gratuites pour ses membres. De plus, la CCES a organisé la campagne ¨Ensemble pour les Sources¨, qui a permis de remettre 16 490 $ aux commerces locaux pour les aider à traverser cette période difficile, alors que Desjardins doublait ce montant pour le remettre à trois organismes du territoire », pouvait-on d’ailleurs lire dans le communiqué officiel émis par la chambre de commerce.

« Il était important pour nous cet été de rester proactifs et à l’écoute de nos membres. Nous désirons mettre en place des projets et des activités qui touchent directement les entrepreneurs de la MRC des Sources. L’engouement que nos membres ont pour nos activités et le support qu’ils nous démontrent en adhérant à la CCES est pour nous une preuve que nous avons un impact réel sur eux. » A fait savoir M. Thomas Deshaies, président de la CCES.

De plus, la CCES a également annoncé que grâce au soutien financier de la part de la MRC et de la Caisse Desjardins, une adhésion gratuite est offerte aux entreprises de la MRC des Sources. « Nous sommes convaincus que c’est l’occasion à ne pas manquer pour les travailleurs autonomes, les OBNL et les PME de la région de se joindre à nous, indique Isabelle Lodge, vice-présidente de la CCES. En adhérant dès maintenant, ils peuvent ainsi profiter de nos avantages tout au long de l’année, telle que l’accès au Régime d’assurances collectives, la participation aux groupes de discussion des CHEFS et plus encore ». Les travailleurs autonomes et entreprises peuvent donc adhérer dès maintenant en se rendant sur le site www.ccedessources.com à noter que les mandats de l’ensemble des administrateurs ont aussi été prolongés d’une année en raison de la situation actuelle.