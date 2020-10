Gravure au laser sur mesure

Saint-Denis-de-Brompton - Prendre le temps d’imaginer et de réaliser des produits sur mesure, de les personnaliser… Voici une tendance qui s’impose de plus en plus. NSP Signature propose des objets à créer à partir de vos projets, de vos idées. Nathalie S. Proulx, de Saint-Denis-de-Brompton, 52 ans, est votre guide pour le réaliser.

« J’ai toujours eu une âme d’entrepreneure qui veut manifester sa créativité, explique-t-elle. J’ai reçu ma machine au laser CO2 — un investissement de 10 000 $ — en octobre 2019. Puis je m’y suis apprivoisée, réalisé moult tests, et en février de l’année suivante, j’ai démarré la production de mes planches à découper. Ça a été un vif succès! J’en ai vendu 200 en quelques mois. Il faut dire que le métier de mon conjoint consiste à la programmation, l’ajustement et l’entretien de ce type de machines. Ça aide! Moi, je trouve les idées et réalise les designs. »

Cadeaux personnalisés

« Sur le bois ou l’acrylique, et bientôt sur le verre, je peux graver n’importe quoi : des dessins, des lettrages très précis, bref, ce que les clients veulent. Ils me parlent de leur idée ou fournissent un dessin, etc., et j’en fais des montages à l’ordinateur pour ensuite faire graver ce que le client a choisi. Et la gravure a une profondeur variable selon la demande. »

Parmi les objets réalisés jusqu’à maintenant, notons les planches à découper, les affiches et plaques murales, les grattoirs BBQ, les sous-verres en acrylique, les bancs de comptoir ou de bars, les spatules de pâtisserie, etc. « Un jour, une dame est arrivée avec de petites mains d’enfants dessinées à la gouache sur papier, se souvient-elle. Elle voulait les graver sur une planche à découper pour offrir à la grand-mère. J’ai travaillé fort! C’était audacieux. »

À la différence de nombreux autres, Nathalie n’a pas vu sa cadence ralentie par la Covid-19. « Au contraire! Les ventes ont augmenté de 150 %! À la Fête des mères, j’ai vendu 150 planches à découper. J’ai refusé des commandes, car je ne fournissais pas à la demande. En effet, les gens ne sortaient pas pour trouver un cadeau, mais achetaient en ligne et utilisaient la poste. Et comme on encourageait l’achat local… »

